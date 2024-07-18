Эксперт разъяснил, когда можно избежать ответственности за правонарушение

Одним из обстоятельств, исключающих ответственность за совершенное административное правонарушение, является состояние крайней необходимости.
«Согласно ст. 2.7 КоАП России, “не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред”, — рассказал “Российской газете” медиатор Павел Ковалев.
Иными словами, лицо осознанно совершает административное правонарушение с целью избежать опасности, которая причинит больший вред, нежели его деяние.
*Разберем особенности правонарушения, совершенного при крайней необходимости. Во-первых, лицо должно осознавать надвигающуюся опасность, воспринимать ее, как неизбежную. Несмотря на то, что угроза может оказаться мнимой, в момент совершения правонарушения, для лица она должна осознаваться, как реальная. Во-вторых, лицо целенаправленно совершает правонарушение с целью избежать опасности. Однако, данная целенаправленность не означает вину в форме прямого умысла, поскольку лицо не намеревалось совершать правонарушение и в иных условиях не совершило бы его, но сложившиеся обстоятельства вынуждают его пойти на осознанное нарушение", — уточняет эксперт.
В третьих, лицо не имеет возможности избежать опасности иным способом либо, в сложившейся обстановке, не имеет возможности оценить ситуацию и предпринять иные меры. «Гражданин не может быть привлечен к ответственности, если выяснится, что были возможны иные пути избежать угрозы, поскольку важным фактором является восприятие субъекта именно в момент события, с учетом времени для принятия решения. В опасной ситуации решение требуется принимать молниеносно и попытка только одна, а после всего, в спокойной обстановке, прокрутив в голове возможные сценарии, конечно, можно придумать массу выходов, поэтому в данной особенности на первом месте стоит временной отрезок, в течение которого лицо приняло решение», — добавляет Ковалёв.
В четвертых, причиненный административным правонарушением вред должен быть меньше, чем вред, который могла причинить угрожающая опасность.
Если лицо, совершившее административно наказуемое деяние, находилось в состоянии крайней необходимости, то производство по делу не может быть начато, а начатое подлежит прекращению на основании п. 3 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.
'Конечно, подобные нарушения совершаются крайне редко, поэтому практика прекращений дел об АП по данному основанию крайне скудна. За последние годы, при изучении судебной практики, мне попалось одно интересное дело об АП (Судебный участок № 4 мирового суда Белгородского района, дело № 5−573/2023), прекращенное в виду крайней необходимости. Тогда гражданин Р., проживающий в Белгородской области, вернувшись после трудового дня домой, употребил алкоголь. Вскоре начался обстрел населенного пункта со стороны украинской армии. Гражданин сел за руль автомобиля и направился в сторону другого населенного пункта, где проживали его родственники. На въезде в поселок его остановил наряд ГИБДД, сотрудник полиции составил протокол об АП по ч. 1 ст. 12.8 КоАП России по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Но защитник гражданина сумел прекратить данное дело об АП в суде, доказав, что населенный пункт, где проживает гражданин, в тот вечер действительно подвергся минометному обстрелу и правонарушение совершено в виду крайней необходимости", — пояснил медиатор.
В данном деле, по его словам, присутствуют все признаки крайней необходимости. А именно: событие воспринималось гражданином, как реальная угроза его жизни и здоровью. Гражданин Р. не намеревался управлять автомобилем в состоянии опьянения, однако начавшийся обстрел вынудил его сесть за руль, с полным осознанием противоправности своего деяния. Дом гражданина Р. от обстрела не пострадал, но в тот момент Р. не знал и не мог знать, прилетит ли снаряд в его жилище, сколько по времени будет идти атака на населенный пункт и будут ли негативные последствия для него. Ввиду ограниченности времени он принял единственное, на его взгляд, верное решение, как избежать опасности. Ущерб от правонарушения существенно ниже, чем тот, который мог быть причинен нависшей угрозой.