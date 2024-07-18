Эксперт разъяснил, когда можно избежать ответственности за правонарушение

В данном деле, по его словам, присутствуют все признаки крайней необходимости. А именно: событие воспринималось гражданином, как реальная угроза его жизни и здоровью. Гражданин Р. не намеревался управлять автомобилем в состоянии опьянения, однако начавшийся обстрел вынудил его сесть за руль, с полным осознанием противоправности своего деяния. Дом гражданина Р. от обстрела не пострадал, но в тот момент Р. не знал и не мог знать, прилетит ли снаряд в его жилище, сколько по времени будет идти атака на населенный пункт и будут ли негативные последствия для него. Ввиду ограниченности времени он принял единственное, на его взгляд, верное решение, как избежать опасности. Ущерб от правонарушения существенно ниже, чем тот, который мог быть причинен нависшей угрозой.