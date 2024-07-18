Особенности цикла

Свойства такой продукции обусловлены особенностями замкнутого цикла, в котором работает мельничный агрегат. Цемент загружают в сепараторную установку, где с помощью восходящего потока воздуха, образуемого системой аспирации, он разделяется на две фракции. Мелкая — это и есть готовый продукт, который можно отгружать потребителям, а крупная возвращается на домол. Благодаря своевременному удалению крупной фракции из мельницы у сепарированного цемента более однородный гранулометрический состав, чем при помоле в открытом цикле, что улучшает прочностные показатели материала.