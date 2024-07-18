Особенности цикла

Состояние жилищного и инфраструктурного строительства сегодня характеризуется не только физическими объемами выполненных работ, но и качеством возводимых объектов. А оно непосредственно зависит от применяемых стройматериалов. Неслучайно участники и эксперты рынка отмечают растущий спрос на тонкомолотый высокомарочный цемент, получаемый с помощью сепараторных установок. Производители, в свою очередь, увеличивают выпуск такой продукции.
Так, по словам исполнительного вице-президента холдинга «Сибирский цемент» Виталия Кайзера, современные сепараторные установки уже эффективно функционируют на заводах в Топках, Красноярске, Ангарске. А на днях возможность существенно увеличить объемы производства востребованного материала появилась у АО «Искитимцемент», где завершена масштабная реконструкция цементной мельницы № 5 и установлен еще один динамический сепаратор.
На торжественной церемонии ввода мельничного агрегата в эксплуатацию управляющий директор предприятия Владимир Скакун рассказал об основных этапах реализации инвестиционного проекта. Он стал частью масштабной программы «Сибцема», которая предусматривает оснащение мельниц сепараторами и перевод оборудования на замкнутый цикл помола. На искитимском предприятии первая сепараторная установка появилась на цементной мельнице № 6 в 2020 году — это, как отметил управляющий директор, было своевременным решением в условиях растущего потребления высокомарочных бездобавочных цементов.
Специалисты утверждают, что сепарированная продукция превосходит по стабильности качественных характеристик цемент, изготовленный в открытом цикле. Для потребителей также играет важную роль то, что его можно смешивать с добавками не в ущерб прочности, но при этом снижая себестоимость получаемого конечного стройматериала.
Свойства такой продукции обусловлены особенностями замкнутого цикла, в котором работает мельничный агрегат. Цемент загружают в сепараторную установку, где с помощью восходящего потока воздуха, образуемого системой аспирации, он разделяется на две фракции. Мелкая — это и есть готовый продукт, который можно отгружать потребителям, а крупная возвращается на домол. Благодаря своевременному удалению крупной фракции из мельницы у сепарированного цемента более однородный гранулометрический состав, чем при помоле в открытом цикле, что улучшает прочностные показатели материала.
Для производителя плюс еще и в том, что работа оборудования в замкнутом цикле заметно сокращает энергозатраты. Кроме того, температура цемента на выходе из установки существенно снижается (со 100 до 60 градусов), поскольку вентиляция сепаратора осуществляется воздухом, забираемым из атмосферы. Такой цемент можно сразу отгружать заказчику и пускать в производство.
— С запуском первой установки доля сепарированного цемента в общем объеме продукции предприятия стала приближаться к отметке в пятьдесят процентов, и уже в 2021 го-ду было принято решение о проектировании, покупке оборудования и монтаже еще одной сепараторной установки за цементной мельницей № 5, — напомнил Владимир Скакун.
К реализации нового инвестиционного проекта на предприятии приступили в том же 2021 году. В январе 2022-го был заключен контракт на поставку оборудования, но после введения антироссийских санкций пришлось искать нового партнера. Переговоры увенчались успехом, после чего подготовили техническую документацию, провели проектные изыскания.
В октябре 2023 года поступило оборудование, в ноябре подрядная организация приступила к строительно-монтажным работам на территории временно остановленной цементной мельницы № 5. А 12 июля 2024-го вице-президент АО «ХК “Сибцем” Виталий Кайзер и управляющий директор “Искитимцемента” Владимир Скакун запустили обновленную мельницу в эксплуатацию.
Помимо сепараторной установки последнего поколения, она оснащена современной высокоэффективной системой аспирации, благодаря которой запыленность газа, выбрасываемого в атмосферу, не превышает десяти миллиграммов на кубический метр. Это соответствует взятым предприятием экологическим обязательствам. Общие финансовые вложения в реализацию проекта оцениваются примерно в 700 миллионов рублей.
По словам Владимира Скакуна, в свое время процесс помола в замкнутом цикле позволил повысить производительность цементной мельницы № 6 и на пике строительного сезона отгружать до 80 тысяч тонн сепарированного цемента в месяц. Запуск сепаратора на мельнице № 5 даст возможность ежемесячно производить еще 65 тысяч тонн. А доля сепарированной продукции в общем объеме выпускаемого предприятием цемента увеличится с 50 до 70 процентов.
— Можно с уверенностью сказать, что предприятие готово обеспечить данной продукцией растущую потребность, гарантируя стабильность качества, — подчеркнул Виталий Кайзер.
АО «Искитимцемент» (управляющая компания — АО «ХК “Сибцем”) является системообразующим предприятием, оказывает существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе. Мощность завода — 2,1 миллиона тонн цемента в год. Действуют четыре технологические линии, выпуск продукции ведется по “мокрому” способу. Потребителям предлагается семь видов общестроительных цементов и три вида цемента для транспортного строительства. На всех переделах производства ведется постоянный контроль качества сырьевых материалов, сырьевой смеси, клинкера и цемента. Это позволяет заводу выпускать продукцию, полностью отвечающую нормам действующих в РФ стандартов.
С 2014 года она входит в список «100 лучших товаров России». На заводе действует Система менеджмента качества (получен сертификат ISO 9001).