Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцев предупредили об опасных инфекциях в Обском море

Подробности сообщил врач Илья Вершинин.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Жителей Новосибирска предупредили об опасных инфекциях, которые можно подхватить, купаясь в Обском море. Подробности сообщил в интервью Сиб.фм аллерголог-иммунолог Илья Вершинин.

«В водах Обского моря можно заразиться кишечными инфекциями, гепатитом, получить токсическое поражение или поймать паразитов», — цитирует издание врача.

По словам Вершинина, выявить загрязнение в водоеме можно только после взятия специальных проб. И сделать это могут только специалисты Роспотребнадзора. Он также добавил, что водоем может быть грязным, но необязательно «поражен паразитами».

здоровье