Новосибирцев предупредили об опасных инфекциях в Обском море

Жителей Новосибирска предупредили об опасных инфекциях, которые можно подхватить, купаясь в Обском море. Подробности сообщил в интервью Сиб.фм аллерголог-иммунолог Илья Вершинин.
«В водах Обского моря можно заразиться кишечными инфекциями, гепатитом, получить токсическое поражение или поймать паразитов», — цитирует издание врача.
По словам Вершинина, выявить загрязнение в водоеме можно только после взятия специальных проб. И сделать это могут только специалисты Роспотребнадзора. Он также добавил, что водоем может быть грязным, но необязательно «поражен паразитами».