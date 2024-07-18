«Зеленая» скульптура мамы с коляской появилась у «Березовой рощи» в Новосибирске

— По мнению авторов идеи, фигуры мамы с коляской и девочки, размещенные вблизи пешеходного перехода, также напоминают о необходимости взять детей за руку при переходе через дорогу. Парк «Березовая роща» является любимым местом отдыха многих семей, — уточняют в пресс-службе.