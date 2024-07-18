Во Владивостоке появится новая дорога от Нагорного парка на улицу Тунгусскую

Во Владивостоке начнется строительство новой дороги от Нагорного парка на Тунгусскую, протяженностью более 500 метров. Начало работ ожидается в 2025 году, сообщает ИА PrimaMedia.
Администрация Владивостока разместила заявку от имени управления дорог на проведение аукциона на выполнение работ на портале Госзакупок. Начальная стоимость оценивается в 232,5 млн рублей. В проекте контракта работы называются «Реконструкция и строительство линейных объектов в районе ул. Капитана Шефнера, ул. Всеволода Сибирцева, ул. Шилкинская, ул. Славянская в городе Владивостоке».
Контракт предусматривает строительство двухполосной дороги с расчетной скоростью движения транспорта 30 км/ч. Работы пройдут в срок с 1 января до 15 ноября 2025 года. Проект предусматривает возможность для разворота туристических автобусов. В перспективе вероятно обсуждение запуска маршрутного автобуса или специального шаттла.
Маршрут будет начинаться на улице Тюменской, 8б. Он пройдет мимо керлинг-центра к перекрестку улиц Тюменская и Шилкинская у дома по адресу Тунгусская, 22. Подрядчику предстоит выполнить большой объем земляных работ, включающий в себя возведение подпорных стен и ливневой канализации. Также придется перенести большое количество различных коммуникаций. Это добавляет своих сложностей проекту. После этого территорию вокруг объекта благоустроят. Контракт предусматривает установку тротуаров, малых архитектурных форм, освещения и другие работы.
Проект разработан командой Concrete Jungle. Следующие этапы благоустройства предполагают развитие дорожной сети в районе Нагорного парка. По замыслу архитекторов планируется соединение улиц Тюменская, Тунгусская и Братская с Шилкинской, Светланской и далее — до района парка Минного городка. Таким образом, в центре Владивостока появится большая зона отдыха и различных активностей, связывающая сразу несколько районов.
Напомним, во Владивостоке продолжается реализация проекта по преобразованию Нагорного парка в популярное общественное пространство. Об этом рассказал директор Приморского фонда содействия инвестированию и развития предпринимательских и социальных инициатив Дмитрий Алексеев. На последнем заседании Совета по привлечению инвестиций, которое провёл губернатор Приморья Олег Кожемяко, были одобрены планы третьей фазы развития парка. В рамках текущей стадии проекта планируется обустройство территории для повышения её комфорта и привлекательности. Среди ключевых мероприятий — строительство Нагорного визит-центра, который станет новой достопримечательностью и познакомит посетителей с историей региона и места «Экипажная слобода». Также предусмотрена установка элементов навигации и малых архитектурных форм.