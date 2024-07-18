Во Владивостоке появится новая дорога от Нагорного парка на улицу Тунгусскую

Напомним, во Владивостоке продолжается реализация проекта по преобразованию Нагорного парка в популярное общественное пространство. Об этом рассказал директор Приморского фонда содействия инвестированию и развития предпринимательских и социальных инициатив Дмитрий Алексеев. На последнем заседании Совета по привлечению инвестиций, которое провёл губернатор Приморья Олег Кожемяко, были одобрены планы третьей фазы развития парка. В рамках текущей стадии проекта планируется обустройство территории для повышения её комфорта и привлекательности. Среди ключевых мероприятий — строительство Нагорного визит-центра, который станет новой достопримечательностью и познакомит посетителей с историей региона и места «Экипажная слобода». Также предусмотрена установка элементов навигации и малых архитектурных форм.