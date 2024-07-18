90 лет назад в Комсомольске-на-Амуре сделал первый шаг в небо знаменитый авиагигант

Завод планировался как один из градообразующих объектов нового города. Первое выбранное место близ озера Болонь оказалось крайне неудачным. В сентябре мощный паводок на Амуре затопил и котлован под строительство главного корпуса, и строящийся аэродром. 70 процентов территории стройплощадки оказались под водой. Но это бы полбеды. Уже в первую зиму стало очевидным, что решение построить завод силами молодых людей, не имевших строительных специальностей, не обеспеченных необходимым запасом продовольствия, одежды, инвентаря и многого другого было преступной халатностью.