90 лет назад в Комсомольске-на-Амуре сделал первый шаг в небо знаменитый авиагигант

18 июля 1934 года в Комсомольске-на-Амуре заложили первый камень в фундамент авиационного завода, без которого невозможно представить современную авиацию.
Завод планировался как один из градообразующих объектов нового города. Первое выбранное место близ озера Болонь оказалось крайне неудачным. В сентябре мощный паводок на Амуре затопил и котлован под строительство главного корпуса, и строящийся аэродром. 70 процентов территории стройплощадки оказались под водой. Но это бы полбеды. Уже в первую зиму стало очевидным, что решение построить завод силами молодых людей, не имевших строительных специальностей, не обеспеченных необходимым запасом продовольствия, одежды, инвентаря и многого другого было преступной халатностью.
К концу 1932 года четверть строителей дезертировали. Весь следующий год ушел на освоение новой стройплощадки. А когда из Хабаровска прибыли шесть батальонов военных строителей, работа наконец-то закипела. Уже к концу 1935 года построили основные заводские цеха.
Первенцем комсомольских авиастроителей стал самолет-разведчик Р-6 конструкции А. Н. Туполева, собранный к 1 мая 1936 года. Незамедлительно поступил приказ приступить к серийному производству дальних бомбардировщиков (ДБ-3), сконструированных в ОКБ С. В. Ильюшина. Этот самолет и его модификацию ДБ-3Ф, известную всему миру как Ил-4, завод выпускал всю Великую Отечественную войну.
Но авиастроители не ограничивались выполнением государственного задания. Уже осенью 1941 года на предприятии начали сбор средств на постройку звена бомбардировщиков «Дальневосточный комсомолец». Сверх плана построили более десяти «именных» самолетов. «Комсомольск», «Хабаровский Комсомол», «Комсомол Колымы», «Сухинический колхозник», «Дальневосточный чекист», «Камчатка фронту», «Амурский комсомол», «Комсомол Приморья», «Хабаровский чекист», «Комсомолец Приамурья», «Трудовые резервы», «Хабаровский пионер», «Комсомол Молдавии» — названия были написаны на бортах бомбардировщиков. На самолете «Хабаровский комсомол» в годы войны летал экипаж одного из самых именитых пилотов дальней авиации дважды Героя Советского Союза Александра Молодчего.
Мемориальная доска в память о визите высокого гостя. Фото: knaapo.ruМиссия вице-президента США
Сегодня мало кто помнит, что в мае 1944 года в одном из только что построенных пятиэтажных домов по улице Пионерской три дня жил вице-президент США Генри Уоллес. В ходе многодневного визита в восточные районы СССР он приехал в Комсомольск-на-Амуре, чтобы познакомиться с работой авиационного завода и других оборонных предприятий молодого города.
Генри Уоллес известен не только тем, что в предвоенные годы, будучи министром сельского хозяйства, стал инициатором и вдохновителем «зеленой революции» и активно ратовал за всемерное расширение посевов кукурузы, но и симпатией к Советскому Союзу.
«Долгие годы развитие Сибири шло очень медленно, не было заметно никаких перемен, — сказал, причем на русском языке, американский вице-президент на встрече с общественностью Новосибирска, — И вот за последние 15 лет картина магически изменилась».
Уже в 1948 году Уоллес решил участвовать в президентских выборах и создал для этого собственную Прогрессивную партию. Вот тогда, на пике холодной войны, ему и припомнили симпатии к Советскому Союзу. Предвыборную гонку он проиграл.
1999 год. Цех окончательной сборки самолетов в Авиационном производственном объединении имени Ю. А. Гагарина. Фото: Сергей Субботин/РИА Новости
А Комсомольский завод после войны выпускал транспортные самолёты Ли-2, переключившись в 1950 году на производство реактивной авиационной техники.
Крылья Родины
Сначала был освоен выпуск истребителей МиГ-15бис, следом МиГ-17 и МиГ-17Ф. С 1956 года началась подготовка к выпуску сверхзвуковых боевых самолетов — фронтовых истребителей Су-7 ОКБ П. О. Сухого и его усовершенствованных последователей (Су-17, Су-20, Су-22). С пятидесятых годов начались поставки боевых самолетов на экспорт — в арабские страны, Китай, Индию, Польшу и Чехословакию. Позже к ним добавились Вьетнам, Индонезия, Уганда, Эфиопия, Эритрея и Венесуэла.
Завод стал основным в СССР экспортером боевой авиационной техники. В 1989 годы он был преобразован в Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение (КнАПО), в августе 1999 года ему возвращено имя Ю. А. Гагарина.
В минувшем году комсомольчане осуществили поставку нескольких партий многофункциональных истребителей пятого поколения Су-35С заказчику — ВКС России. Их история — в сегодняшних оперативных сводках мировых информационных агентств.