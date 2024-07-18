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Дождливо и тепло будет в четверг на Южном Урале

В четверг, 18 июля, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы.

Сейчас в Ричмонде: +24° 7 м/с 89% 755 мм рт. ст. +25°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха днем составит от +22 до +27 градусов. Ветер северный 3−8 метров в секунду, при грозах порывы до 15.

В Челябинске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +24 до +26 градусов. Ветер северный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 18 июля, у Александры, Алексия, Анастасии, Евфимия, Марии, Марфы, Николая, Ольги, Татианы, Феодора и Феодота.

Между прочим, 18 июля 2024 года отмечают Афанасьев день. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае нельзя быть в одиночестве. Дело в том, что грусть и тоска могут стать вашими верными спутниками до конца года.