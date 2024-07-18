Зарабатывать на квартирах стало невыгодно

При этом нужно обратить внимание, по какой программе была куплена квартира. Так, в 2021 году можно было купить квартиру под ставку 1,2%-1,8% без удорожания, отмечает Коровина. В этом случае, продавая недвижимость, клиенты, зарабатывают всю сумму, на которую выросла квартира. Если же клиенты воспользовались так называемой околонулевой ипотекой (когда ставка могла быть очень низкой, но квартира становилась на 15−20% дороже), то за прошедшие два года эта недвижимость в лучшем случае подорожала на 10−15% или даже меньше. Учитывая высокие ставки на переуступку и вторичку, продать такую квартиру достаточно тяжело без снижения цены, говорит эксперт.