Международные спортивные игры «Дети Азии» подтвердили верность олимпийским идеалам

В Якутске завершились VIII спортивные игры «Дети Азии», участники которых на протяжении почти двух недель состязались в 24 видах спорта и разыграли 239 комплектов медалей. Что дало республике проведение крупнейших международных детских соревнований, рассказывает председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии Алексей Еремеев.
Алексей Ильич, что нового привнесли в Якутию эти игры?
Алексей Еремеев: Международные игры «Дети Азии» стали актуальными в наши дни. Многие международные спортивные федерации не допускают наших спортсменов на международные соревнования — чемпионаты Европы, мира. В Олимпийских играх участвуют единицы россиян, имеющие специальный допуск и согласившиеся на ряд ограничений. Когда геополитическая ситуация стабилизируется, число участников игр увеличится.
В этой ситуации проведение международных спортивных игр «Дети Азии» показало, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе наша страна не изолирована. Большинство государств, которые получили приглашение на эти игры, приняли участие.
Более того, из раза в раз увеличивается количество приезжающих спортсменов и стран, отправляющих своих представителей.
Если в первых и вторых играх «Дети Азии» соревновались 1400−1600 человек, то на третьих и четвертых мы принимали 2200−2500. В состязаниях 2008 года приняло участие рекордное количество спортсменов — 3038 — из 16 зарубежных стран и 27 субъектов Российской Федерации. Из них 949 человек были иностранцами.
И на только что прошедших играх охват огромный: более 3000 спортсменов, тренеров и представителей из сборных команд 24 зарубежных стран и регионов России. Наши дети получили возможность встретиться со своими сверстниками на столь крупном спортивном событии. А оно в свою очередь доказало, что Азиатско-Тихоокеанский регион открыт для Российской Федерации, в том числе и для спортивного сообщества нашей страны.
Напомню, эти важные состязания ведут отсчет от первых игр, которые инициировал первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Ефимович Николаев. Еще в 1995 году он подписал указ о проведении международных спортивных игр «Дети Азии».
Я в то время работал в своем родном Намском районе, и эта идея нами воспринималась как немножко авантюрное мероприятие. Почему? Потому что у нас в республике, в городе Якутске проводить столь масштабное мероприятие с участием зарубежных делегаций всего Азиатско-Тихоокеанского региона казалось практически невозможным. Но те игры состоялись! И вот мы уже провели спортивные игры «Дети Азии» в восьмой раз, вновь убедившись в провидчестве Михаила Ефимовича. Он умел смотреть в будущее.
Во-первых, с помощью мероприятия именно такого формата Республика Саха (Якутия) заявляет о себе как о крупнейшем регионе в АТР. Во-вторых, мы позиционируем всех наших жителей как единый многонациональный народ. В-третьих, закладываются прочные личностные и человеческие связи. Показательно, что на открытии восьмых игр флаг несли победители первых.
Многие чемпионы тех соревнований уже стали тренерами и сейчас приехали со своими подопечными в Якутск. К примеру, главным судьей VIII международных спортивных игр «Дети Азии» стал представитель Казахстана Мерей Акшалов, который принимал участие в состязаниях 2004 года.
Участники соревнований былых лет с особой теплотой возвращаются в Якутию, как будто к себе домой, к друзьям и знакомым. Я общался с командами Казахстана, Узбекистана, Китайской Народной Республики, и все подчеркивают это.
Какую работу провел Ил Тумэн для организации VIII международных спортивных игр «Дети Азии»?
Алексей Еремеев: При принятии бюджета в 2022 году депутаты настояли на том, чтобы были заложены соответствующие финансовые ресурсы. Без ложной скромности скажу, что когда к нам поступил проект республиканского бюджета, мы обнаружили, что на подготовку спортивных игр «Дети Азии» не было заложено ни рубля.
После рассмотрения документа в первом чтении я обратился в адрес тогдашнего председателя правительства, чтобы не повторять прошлых ошибок. Напомнил о ситуации перед предыдущими соревнованиями, когда подготовка шла в пожарном порядке: все быстро красили, срочно ремонтировали, бесконечные комиссии и перекрытие улиц. В итоге — невысохшая краска накануне спортивных мероприятий.
Когда позиция парламента была твердо высказана, мы заложили средства и в 2022 году, и в 2023-м. Это дало возможность безболезненно организовать игры. Спортивные объекты были отремонтированы задолго до начала игр. Буквально весной уже стояли готовыми. И в этом, считаю, есть заслуга и парламента.
Кроме того, при принятии постановления Совета Федерации от 23 декабря 2022 года удалось заложить средства на строительство двух спортивных объектов в Якутске и на ремонт общежитий Северо-Восточного федерального университета. Благодаря этому уже в 2023 году начался ремонт. В студенческом городке, так называемой «Олимпийской деревне», наши гости въехали в полностью отремонтированные и оснащенные, в том числе и новой мебелью, общежития СВФУ. В этом году учебный процесс в университете был завершен немного раньше обычного, чтобы полностью подготовить «деревню», освоив заложенные средства.
Каким вы видите дальнейшее развитие игр?
Алексей Еремеев: VIII международные спортивные игры «Дети Азии» организованы на высоком уровне. И я думаю, что в будущем многие страны будут претендовать на проведение этих соревнований. Это первое. Когда геополитическая ситуация стабилизируются число участников игр расширится.
Второе. Мы, якутяне, должны подумать над новыми видами спорта. Конечно, мы включили в программу «Якутские национальные прыжки» и так далее. Но наши спортсмены показывают очень достойные результаты в шашках, и нужно постараться внести в программу и этот вид.
И третье. Конечно же, нашей республике, как зачинателю этих спортивных игр и как хозяйке, в будущем надо обязательно быть призером в командном зачете.