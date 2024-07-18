Международные спортивные игры «Дети Азии» подтвердили верность олимпийским идеалам

Я в то время работал в своем родном Намском районе, и эта идея нами воспринималась как немножко авантюрное мероприятие. Почему? Потому что у нас в республике, в городе Якутске проводить столь масштабное мероприятие с участием зарубежных делегаций всего Азиатско-Тихоокеанского региона казалось практически невозможным. Но те игры состоялись! И вот мы уже провели спортивные игры «Дети Азии» в восьмой раз, вновь убедившись в провидчестве Михаила Ефимовича. Он умел смотреть в будущее.