Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 18 июля 2024 года

Что касается остальных частей Приангарья, то столбик термометра также поднимется до +31, а вот при облачной погоде лишь до +24. В Нижнеудинском районе могут пройти ливни. Также по области будут наблюдаться сильные дожди, грозы и ветер порывами до 14 м/с.