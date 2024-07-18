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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 18 июля 2024 года

Переменная облачность и +31 ожидается в Иркутске 18 июля.

Источник: Комсомольская правда

Жаркие будни продолжаются в Иркутске. Погода 18 июля обещает, что днем воздух прогреется до +31, осадков не ожидается. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, будет наблюдаться переменная облачность и ветер 5−10 м/с.

Что касается остальных частей Приангарья, то столбик термометра также поднимется до +31, а вот при облачной погоде лишь до +24. В Нижнеудинском районе могут пройти ливни. Также по области будут наблюдаться сильные дожди, грозы и ветер порывами до 14 м/с.

Вот, что обещает погода в Иркутске и регионе 18 июля 2024.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что накануне из Иркутска депортировали девять иностранцев.