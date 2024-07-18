Не смирился, что прикован к коляске: раненый боец СВО чудом встал на ноги ради мечты — отвести сына в школу 1 сентября

«Смирился с тем, что не буду больше ходить», — признавался близким офицер. Но кто точно не был готов отпустить руки, так это супруга Константина. 28-летняя Оксана знала — муж встанет! И сейчас сибиряк не просто уверенно ходит, но сам делает ремонт дома. А вскоре осуществит свою мечту — сопроводить сына на торжественную линейку 1 сентября. А еще через три месяца на свет появится и долгожданная дочь! Подробности в материале КП-Иркутск.