Не смирился, что прикован к коляске: раненый боец СВО чудом встал на ноги ради мечты — отвести сына в школу 1 сентября

По удивительной жизни 25-летнего офицера и бойца СВО из Бурятии можно написать захватывающий бестселлер. Жизнь Константина Фролова (все имена и фамилии изменены в целях безопасности бойца и семьи — прим. Ред.) могла оборваться в зоне спецоперации еще 7 июня 2023 года. Но военнослужащий выбрался с того света, несмотря на тяжелое ранение, кому и сложнейшую операцию. После сибиряку пророчили инвалидное кресло до конца дней. Левую часть тела парализовало.
«Смирился с тем, что не буду больше ходить», — признавался близким офицер. Но кто точно не был готов отпустить руки, так это супруга Константина. 28-летняя Оксана знала — муж встанет! И сейчас сибиряк не просто уверенно ходит, но сам делает ремонт дома. А вскоре осуществит свою мечту — сопроводить сына на торжественную линейку 1 сентября. А еще через три месяца на свет появится и долгожданная дочь! Подробности в материале КП-Иркутск.
«Это несерьезно …».
История семьи Фроловых началась около 10 лет назад. Познакомили молодых людей друзья Оксаны.
— Костю перевели из родной Смоленской области в военную часть Улан-Удэ. Там он познакомился с мужем моей коллеги. Я же тогда работала администратором в федеральной компании. Так в общей компании впервые и встретились.
Если Константин сразу был сражен одним только взглядом Оксаны, то сибирячка была неприступна. «Все это несерьезно», — с такими словами воспринимала она ухаживания.
— Я из Бурятии, а Костя из западной России. Казалось, у нас разный менталитет и взгляды. Но он не сдавался! Будто каждое мое «нет» воспринимал, как «да».
Спустя три месяца ухаживаний сердце сибирячки оттаяло. А еще через восемь месяцев Константин понял, что хочет разделить жизнь с возлюбленной. Встал на колено и попросил у нее руку и сердце.
— Долго думать не стала, — с улыбкой рассказывает Оксана. — На следующий день после предложения уже расписались. Торжеств не устраивали, скромно вдвоем отметили этот день.
Появилось предчувствие.
Жизнь шла своим чередом. Супруги воспитывали сына и продолжали работать. Однако осенью 2022 года судьба преподнесла первое испытание.
— Костю направили в зону СВО в войска противовоздушной обороны. Возможности отказаться от командировки не было. Но, честно говоря, сердце в день расставания было спокойно. Ведь он должен был находиться в 10−15 километрах от зоны боевых действий.
Супруги почти каждый день созванивались или переписывались. А в декабре Константина отпустили в отпуск на пару недель.
— Глазом моргнуть не успели, как настало время возвращаться в зону СВО. И вот тогда сердце было не на месте. Будто что-то предчувствуя, я не хотела отпускать мужа.
Впал в кому.
7 июня 2023-го сибиряк находился на дежурстве с двумя сослуживцами. Подразделение Константина засекли и в место их пребывания сбросили четыре ракеты. Из всей группы остались в живых только муж Оксаны и еще один боец. Третий, к сожалению, скончался на месте.
— Выживший боец быстро сориентировался и вызвал подмогу. В это время Костя истекал кровью, ведь его тело с ног до головы пронзили мелкие осколки шрапнели. По дороге в госпиталь муж впал в кому.
О ранении Оксана узнала в тот же день от сослуживца. Подтверждение из чссти пришло буквально через два дня. Константина увезли в госпиталь в Ростов. Там ему провели трепанацию черепа, чтобы достать осколок.
— Недолго думая, решила ехать к любимому. На тот момент его уже транспортировали в госпиталь Москвы. Утром 12 июня я была в палате мужа. В первый день Костя меня не узнал…
«До кабинета дополз на ходунках».
Информацию о том, что у него парализована левая часть тела, сибиряк воспринял тяжело. Ему предстояло провести в госпитале столицы месяц. И только в июле Константин вернулся домой. Но и в Бурятии пришлось еще 30 дней провести в больнице.
— Ранение тяжелое, поставить мужа на ноги шанс был небольшой. Тогда вспомнила историю, которую рассказывала сестра, как парализованному мужчине помогли методы восточной медицины.
Оксана подобрала клинику и уже осенью был назначен первый визит.
«Привезли туда на коляске, до кабинета дополз на ходунках», — вспоминает боец. Но после первого сеанса смог сам сделать пару шагов на ходунках.
— Предстояло пройти два курса восстановления. Специалисты с золотыми руками и сердцами помогли восстановиться мужу.
Сейчас офицеру в отставке предстоит заключительный курс реабилитации, чтобы полностью вернуть подвижность суставам ноги.
— Уже в сентябре мечта мужа исполнится. Костя сам отведет сына на линейку!