«Верните жиры на стол»: Врач указала на ошибку, которая губит здоровье

Отказ от жирных продуктов губительно действует на организм. Самые полезные жиры содержатся в нерафинированном растительном масле, орехах, авокадо, рыбе. А вот блюда из свинины, например, шашлык — испытание для желудка и поджелудочной (особенно, если у человека есть проблемы с ЖКТ). Лучше выбрать курицу, индейку или рыбу.