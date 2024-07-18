В Иркутске аварийно отключили свет в Свердловском округе и Маркова

Свет аварийно отключили в Свердловском районе и Маркова города Иркутска 18 июля в 8:15. Ещё не ясно, что стало причиной поломки, но специалисты уже направлены на место, чтобы найти и устранить причину аварии. Об этом КП-Иркутск сообщают в тг-канале «Свет38».