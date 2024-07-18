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В Иркутске аварийно отключили свет в Свердловском округе и Маркова

Устранить причину поломки планируют к 12 часам дня.

Источник: Комсомольская правда

Свет аварийно отключили в Свердловском районе и Маркова города Иркутска 18 июля в 8:15. Ещё не ясно, что стало причиной поломки, но специалисты уже направлены на место, чтобы найти и устранить причину аварии. Об этом КП-Иркутск сообщают в тг-канале «Свет38».

— Под отключение попала часть домов на улицах Алмазная, Афанасьева, Бажова, Вампилова, Первомайский, Левый берег Каи, Маршала Конева, Лермонтова, Мамина-Сибиряка, Сергеева, Сосновая, Верхняя, Верхняя дорога, Нижняя, Нижняя дорога, — сообщают в тг-канале.

Вернуть электроэнергию обещают к 12 часам дня.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутска незаконно построил автосервис и теперь обязан оплатить его снос.