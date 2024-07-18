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Более восьми тысяч водителей Иркутской области нарушили ПДД, используя телефон

Нарушения зарегистрировали на устройства фотофиксации.

Источник: Комсомольская правда

Автоматические устройства фотофиксации нарушений зарегистрировали более восьми тысяч нарушений ПДД. Водители Иркутской области не соблюдали правила, используя телефон за рулем. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

— В настоящее время за нарушение правил пользования телефоном водителем предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей, — поделились полицейские.

Всего с начала года штрафы получили 8292 автовладельца. Как отмечают инспекторы, пользоваться телефоном за рулем можно, но только с помощью устройства, которое позволяет вести переговоры без рук.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что директора студгородка вуза в Иркутске обвиняют в мошенничестве на 1,3 миллиона рублей. На сибирячку завели восемь уголовных дел.