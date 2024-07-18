Более восьми тысяч водителей Иркутской области нарушили ПДД, используя телефон

Автоматические устройства фотофиксации нарушений зарегистрировали более восьми тысяч нарушений ПДД. Водители Иркутской области не соблюдали правила, используя телефон за рулем. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
— В настоящее время за нарушение правил пользования телефоном водителем предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей, — поделились полицейские.
Всего с начала года штрафы получили 8292 автовладельца. Как отмечают инспекторы, пользоваться телефоном за рулем можно, но только с помощью устройства, которое позволяет вести переговоры без рук.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что директора студгородка вуза в Иркутске обвиняют в мошенничестве на 1,3 миллиона рублей. На сибирячку завели восемь уголовных дел.