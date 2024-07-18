Штормовое предупреждение объявили синоптики по всей территории РК

Ночью на западе, юге, в центре, днем на севере, в центре области Абай ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, юге, в центре области ожидается гроза, днем гроза, на севере, в центре области град, шквал. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15−20, днем порывы 23 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15−20 м/с.