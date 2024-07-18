Штормовое предупреждение объявили синоптики по всей территории РК

В г. Астане временами ожидается гроза. Днем возможен град.
На севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На большей части области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. В г. Кокшетау ожидается гроза.
В предгорных, горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь, град. Ветер юго-западный, западный на севере, юге, в горных районах области порывы 18−23, временами 28 м/с. В Алматы временами ожидается град. Ветер юго-западный при грозе порывы 18−23 м/с. В Конаеве ожидается ветер западный, юго-западный порывы 18−23, временами 28 м/с.
Днем в горных районах области Жетысу ожидаются сильный дождь, град. На севере, востоке, в центре, горных районах области ожидается гроза. Ветер западный на востоке, в горных районах области порывы 17−22 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается гроза.
В Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный днем на западе области 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью на севере, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный ночью на севере области, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах 15−20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный днем порывы 15−20 м/с. В Туркестане днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный днем порывы 15−20 м/с.
Днем в Атырауской области ожидается сильная жара до 37 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке, северо- западе, севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара до 36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью на юге, востоке, днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. В г. Петропавловске ожидаются гроза, днем шквал, град. Ветер северо-западный днем порывы 15−20 м/с.
Днем в центре, на востоке, юге Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем в центре области 15−20 м/с. В центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Кызылорде днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью на западе, юге, в центре, днем на севере, в центре области Абай ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, юге, в центре области ожидается гроза, днем гроза, на севере, в центре области град, шквал. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15−20, днем порывы 23 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
Ночью на западе, севере, востоке, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке области ожидается гроза, днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области 15−20, днем порывы 23 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В г. Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
На севере, востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. Гроза, днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер северо-западный днпм на севере, востоке области 15−20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В г. Павлодаре ожидается гроза.
Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге, севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.
На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается гроза.
На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный, западный днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. В Караганде днем ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Гроза.