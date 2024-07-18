Едва не разобрали на бревна. Что стало с домом знаменитого поэта Евгения Евтушенко в сибирском городке Зима

О нем говорят — символ эпохи. Прославившись в 1960-е, Евгений Евтушенко остается актуальным и сегодня. 18 июля, в день рождения поэта, прозаика, режиссера, сценариста, публициста и актера, поклонники читают его стихи, смотрят связанные с его именем фильмы, разбирают особенности его творчества. У жителей Приангарья есть возможность побывать в местах, связанных с биографией нашего земляка. Расскажем о них подробнее.
Родовое гнездо едва не разобрали на бревна.
Когда едешь на автомобиле из Иркутска в сторону Братска, путь пролегает через Зиму. Этот небольшой город чуть в стороне от трассы не выглядит яркой приманкой для проезжающих. Кажется, ну что там смотреть?! Но если вспомнить, как об этой сибирской станции отзывался Евгений Евтушенко и какое место она занимала в его сердце, то хочется заехать и посмотреть, раскрыть для себя секрет «станции Неразлюбовь» — так еще называл свою малую родину Евгений Александрович.
Главный объект для посещения — Дом-музей Евтушенко, открытый здесь более 20 лет назад. Когда-то сам дом принадлежал прабабушке поэта, затем перешел к бабушке. У нее Евтушенко жил несколько лет, что нашло отражение в его творчестве. Позже в нем поселилась семья его дяди, а потом дом оказался заброшенным.
По воспоминаниям жителей города, четверть века назад родовое гнездо поэта представляло собой почти развалины с пустыми оконными проемами. Строение едва не разобрали на дрова, но судьба распорядилась иначе — вмешался самый именитый жилец. В итоге дом поставили на фундамент, реконструировали по сохранившимся фрагментам, описаниям и документам из городского архива.
Внутреннее убранство помогли воссоздать жители Зимы, поделившись старинной мебелью. Так здесь появилась комната, похожая на многие интерьеры в небольших городах и поселках середины прошлого века: большое напольное зеркало, круглый массивный стол под скатертью, этажерка с книгами, радио, цветы на подоконниках. Чисто, аккуратно и без излишеств. С открытия Дома-музея начался в 2001 году первый Международный фестиваль поэзии на Байкале. Приезжали многочисленные гости — из России и из-за рубежа. Был и сам Евгений Евтушенко. Говорят, он приятно удивился, увидев в сенях бочку с квасом, растроганно заметив: «Как в детстве».
Сегодня в экспозиции почти 300 предметов. Посетители могут увидеть редкие издания с автографами российских писателей, личные вещи, принадлежавшие Евгению Александровичу, в их числе портфель, печатная машинка, письменные принадлежности, предметы одежды, подлинные документы.
Дом не пустует, здесь постоянно проходят разные события: экскурсии, квиз-турниры, творческие вечера, фестивали. Местные жители не забывают своего знаменитого земляка. Так, в апреле прошел вечер памяти поэта. Собравшиеся, в основном местные школьники, услышали воспоминания горожан, которым удалось лично встречаться с поэтом и побывать на его концертах. Конечно, звучали стихи как в прочтении автора (из динамика музейного патефона), так и в исполнении юных чтецов. Сам Евтушенко был в Доме-музее в Зиме в последний раз в 2015 году — за два года до своей кончины.
Почему долгие годы не общался с Распутиным.
Евтушенковские места есть и в Иркутске. Правда, они связаны с ним по принципу «был, гостил, читал стихи», так как длительно в областном центре поэт не жил. В 2017 году было принято решение присвоить имя Евтушенко библиотеке № 20 в микрорайоне Юбилейном. Специалисты учреждения постоянно организуют литературные встречи, посвященные творчеству поэта, собирают книжную коллекцию его произведений. Ежегодно в значимые даты — в день памяти и день рождения — здесь организуют что-то особенное. Так, весной в библиотеке подготовили выставку-инсталляцию «Поэт в России — больше чем поэт!», где представили не только книги с биографией и творческим наследием знаменитого земляка, но и маленькую копию памятника, установленного в Зиме. Этот мини-монумент преподнесли в дар почитатели творчества Евтушенко. В целом библиотека пользуется популярностью — здесь почти 7000 читателей. И каждый, кто приходит, неизменно видит на фасаде — Библиотека имени Е. А. Евтушенко.
Вечера поэзии в иркутском цирке, в Доме политпросвещения, в драматическом и музыкальном театрах — здесь в разные годы выступал Евтушенко. Иркутский государственный университет, почетным доктором которого он стал, драмтеатр, где прошел большой концерт, — здесь горожане могли увидеть поэта в его последний визит в Иркутск.
«Никогда не останавливаться» — одно из евтушенковских правил жизни. День-два в одном городе — и снова в дорогу: по такому расписанию он приезжал в Приангарье даже в 2015-м, когда уже тяжело болел. Тогда же он успел посетить могилу еще одного литературного классика — Валентина Распутина. В свое время они оказались по разные стороны «баррикад».
«Нас поссорили злые языки, — объяснил поэт. — В результате на долгие годы мы с Распутиным, к сожалению, потеряли связь. Но успели, слава Богу, простить и понять друг друга».
КСТАТИ.
Топ-5 интересных фактов о знаменитом земляке.
1. Владел английским, испанским, итальянским и французским языками.
2. Номинировался на Нобелевскую премию по литературе.
3. Именем поэта названа малая планета Солнечной системы.
4. Был женат четыре раза.
5. Песни на стихи поэта становились хитами. Одна из них — «А снег идет».
ТОЛЬКО ФАКТЫ.
Из биографии.
Место рождения Евгения Евтушенко — город Нижнеудинск, но эмоционально и творчески он был привязан к Зиме. Еще одна «нестыковка»: нередко указывается, что поэт родился в 1933 году вместо 1932-го. Путаница связана с тем, что при оформлении документов в 1944 году, по возвращении из Сибири в Москву, в документы внесли изменения, чтобы не получать специальный пропуск.
ПАМЯТЬ.
Ко дню рождения Евтушенко в 2018 году в Зиме установили первый в России памятник поэту. Скульптуру расположили на площади рядом со школой, где он учился до 1944 года.