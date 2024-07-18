Едва не разобрали на бревна. Что стало с домом знаменитого поэта Евгения Евтушенко в сибирском городке Зима

Евтушенковские места есть и в Иркутске. Правда, они связаны с ним по принципу «был, гостил, читал стихи», так как длительно в областном центре поэт не жил. В 2017 году было принято решение присвоить имя Евтушенко библиотеке № 20 в микрорайоне Юбилейном. Специалисты учреждения постоянно организуют литературные встречи, посвященные творчеству поэта, собирают книжную коллекцию его произведений. Ежегодно в значимые даты — в день памяти и день рождения — здесь организуют что-то особенное. Так, весной в библиотеке подготовили выставку-инсталляцию «Поэт в России — больше чем поэт!», где представили не только книги с биографией и творческим наследием знаменитого земляка, но и маленькую копию памятника, установленного в Зиме. Этот мини-монумент преподнесли в дар почитатели творчества Евтушенко. В целом библиотека пользуется популярностью — здесь почти 7000 читателей. И каждый, кто приходит, неизменно видит на фасаде — Библиотека имени Е. А. Евтушенко.