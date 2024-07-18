Сценарист Золотарев пишет драматическую роль для Бурунова

«Это Сергей Бурунов. Мне не хватает этого артиста в острой драматической роли. Он и так невероятно крут, да еще парадокс в том, что у него гигантский потенциал, который еще не раскрыт. Это доказало “Слово пацана”. Сергею Бурунову не хватает мощной роли», — рассказал он.