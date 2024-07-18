Журналист Маргарита Симоньян приехала в Иркутск для съёмок фильма

«Продолжаем путешествовать по России-матушке. Иркутск теперь для нас — это 130-й квартал, усадьба декабриста Волконского и, конечно, озеро Байкал, — пишет Маргарита Симоньян в своих соцсетях. — Ещё отдельно напишу позже про посещение архитектурно-этнографического музея “Тальцы”.
В комментариях к записи подписчики журналистки оставили её ещё пару рекомендаций, что можно будет посетить в Иркутске — не в этот, так в другой раз. Среди рекомендаций: галерея современного искусства с работами Даши Намдакова, музей в СИЗО, где сидел адмирал Колчак, музей «на свалке», Спасская церковь и усадьба Трубецкого.