26 июля в Хабаровске в парке «Северный» отметят День ВМФ

В Хабаровске жителей приглашают отметить День военно-морского флота в Краснофлотском районе, сообщает пресс-служба администрации города.
Торжество запланировано на 26 июля в 16:00 и пройдет в парке «Северный».
Жители Хабаровска могут прийти в парк «Северный» со всей семьей и провести увлекательный и познавательный день. Участие в празднике позволит им окунуться в атмосферу военной славы, почтить память воинов и военно-морских капитанов, а также поддержать и уважить современных защитников Отечества. День Военно-морского флота станет отличным поводом для семейного отдыха и празднования важного события в истории России.
Для гостей подготовлена насыщенная программа: художественные коллективы выступят с номерами, будут организованы конкурсы, а также выставка произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Посетители смогут сделать фотографии с ретро-автомобилями и отведать блюда полевой кухни.
Вход на территорию праздника будет бесплатным для всех желающих.