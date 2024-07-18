26 июля в Хабаровске в парке «Северный» отметят День ВМФ

Жители Хабаровска могут прийти в парк «Северный» со всей семьей и провести увлекательный и познавательный день. Участие в празднике позволит им окунуться в атмосферу военной славы, почтить память воинов и военно-морских капитанов, а также поддержать и уважить современных защитников Отечества. День Военно-морского флота станет отличным поводом для семейного отдыха и празднования важного события в истории России.