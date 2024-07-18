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26 июля в Хабаровске в парке «Северный» отметят День ВМФ

Жителей Хабаровска приглашают на празднование Дня ВМФ.

В Хабаровске жителей приглашают отметить День военно-морского флота в Краснофлотском районе, сообщает пресс-служба администрации города.

Торжество запланировано на 26 июля в 16:00 и пройдет в парке «Северный».

Жители Хабаровска могут прийти в парк «Северный» со всей семьей и провести увлекательный и познавательный день. Участие в празднике позволит им окунуться в атмосферу военной славы, почтить память воинов и военно-морских капитанов, а также поддержать и уважить современных защитников Отечества. День Военно-морского флота станет отличным поводом для семейного отдыха и празднования важного события в истории России.

Для гостей подготовлена насыщенная программа: художественные коллективы выступят с номерами, будут организованы конкурсы, а также выставка произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Посетители смогут сделать фотографии с ретро-автомобилями и отведать блюда полевой кухни.

Вход на территорию праздника будет бесплатным для всех желающих.

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