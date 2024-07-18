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В Красноярске снизят скорость электросамокатов

Руководитель красноярской Госавтоинспекции встретился с представителями кикшеринга, где было принято решение в местах массового пребывания людей снизить скорость электросамокатов.

Источник: РИА "Новости"

Прокат электротранспорта пользуется большим спросом среди людей. В Красноярске уже более 6 000 электросамокатов. С начала года в городе произошли 115 ДТП с участием электросамокатов. Эта цифра в 4 раза больше, чем в прошлом году. Также травмированы во время катания на электротранспорте 34 ребёнка, сообщили в Госавтоинспекции Красноярского края.

Было принято решение снизить скорость электросамокатов в местах массового пребывания людей, а также провести дополнительные запретительные меры катания детей на этом транспорте.