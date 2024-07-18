35 человек стали выпускниками «Школы фермера» в Иркутской области

Четвертая волна образовательного проекта «Школа фермера» завершилась в Иркутской области. Выпускниками в этом году стали 35 человек из 19 районов. Данный проект направлен на обучение начинающих фермеров и на повышение квалификации у действующих специалистов. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
За время обучения студенты смогли познакомиться с теорией подготовки в области растениеводства и животноводства, изучили правовые аспекты ведения бизнеса и выплаты налогов, попробовали себя в сфере маркетинга, узнали о возможностях государственной поддержки, которая дает гранты начинающим фермерам.
— В настоящее время в министерстве идет прием документов для предоставления начинающим фермерам гранта «Агростартап», направленного на создание и развитие КФХ и являющегося одной из самых популярных мер поддержки для старта бизнеса на селе, — отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.
За четыре года проведения проекта выпускниками стали 130 человек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сигаретами времен СССР торговали на рынке Иркутской области.