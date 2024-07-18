35 человек стали выпускниками «Школы фермера» в Иркутской области

Четвертая волна образовательного проекта «Школа фермера» завершилась в Иркутской области. Выпускниками в этом году стали 35 человек из 19 районов. Данный проект направлен на обучение начинающих фермеров и на повышение квалификации у действующих специалистов. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.