Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильные ливни с грозой сохранятся в Омской области в четверг

Непогода продержится минимум до конца дня.

Источник: Комсомольская правда

Мощные ливни с грозой не покинут Омскую область сегодня. О том, какая будет погода в Омске 18 июля 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Температура воздуха днем составит от +21 до +26 градусов. На территории региона ожидаются очень сильные дожди, ливни, гроза. Местами порывы ветра при грозе достигнут до 17 метров в секунду.

За прошедшие сутки в Омске выпало 92 мм осадков. При этом среднемесячная норма в Омске составляет 65 мм. Улицы города ушли под воду из-за ливня. На дорогах образовались восьмибалльные пробки.