Сильные ливни с грозой сохранятся в Омской области в четверг

Мощные ливни с грозой не покинут Омскую область сегодня. О том, какая будет погода в Омске 18 июля 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Температура воздуха днем составит от +21 до +26 градусов. На территории региона ожидаются очень сильные дожди, ливни, гроза. Местами порывы ветра при грозе достигнут до 17 метров в секунду.
За прошедшие сутки в Омске выпало 92 мм осадков. При этом среднемесячная норма в Омске составляет 65 мм. Улицы города ушли под воду из-за ливня. На дорогах образовались восьмибалльные пробки.