Исповедь жертвы домашнего насилия: «Муж душил проводом от телефона и утверждал, что я ему изменяю»

Жительница Иркутской области Марина Складчикова (имя изменено — прим. Редакции) жила с мужем-тираном больше десяти лет, терпела периодические побои, постоянный контроль и обвинения в изменах. И только несколько месяцев назад решилась сбежать от него в другой регион. Публикуем ее исповедь.
Срывался из-за мелочей.
— Евгений (имя изменено — прим. Редакции) старше меня на 10 лет. Мы познакомились, когда я еще училась в старших классах школы. Родом мы из одного поселка, — рассказывает 35-летняя Марина Складчикова. — Начали общаться в социальных сетях. На тот момент за мной уже ухаживали молодые люди, но Женя меня чем-то «зацепил». Затем мы встретились в общей компании знакомых, когда отмечали праздники. После этого он начал задаривать меня цветами, конфетами. Я была совсем юная и, конечно же, мне это было очень приятно. Так между нами и возникли отношения.
Спустя полгода Марина забеременела. Ее родители, узнав об этом, заставляли сделать ее аборт. Переживая из-за возможных рисков для здоровья, девушка решила оставить ребенка, и, собрав вещи, ушла из дома к возлюбленному.
— Мы стали жить вместе с родителями Жени. Я закончила школу, мы расписались и у нас родился сын. Я занималась уходом за ребенком, муж работал. Первые «звоночки» появились, когда малышу еще не было и года. Женя начал повышать на меня голос, всячески оскорблял мою внешность (во время беременности я набрала лишний вес), срывался из-за разных мелочей, ревновал к его друзьям и собственному брату. А однажды схватил провод от телефона и принялся душить меня…
Марина признается, что все это супруг делал в тот момент, когда их никто не видел. Родители молодого человека, возвращаясь домой с работы, замечали, что девушка заплаканная. Но признаться кому-либо в том, что муж проявляет к ней насилие, она не могла. Надеялась, что все образуется…
Пыталась уйти от мужа.
— В скором времени мы съехали от родителей в собственный дом. И у супруга появилась привычка меня закрывать в нем с ребенком на весь день, пока он уходил на работу, чтобы я ни с кем не могла общаться. При этом я не могла выйти даже в магазин, чтобы купить, например, сахар! А муж, когда возвращался домой и садился пить чай, очень злился, что он не сладкий. И все повторялось. В какой-то момент я уже боялась того, что он просто брал в руки телефонный провод…
Срывы и рукоприкладства становились все чаще. При этом Евгений никогда не извинялся перед женой за случившееся. Наоборот: все чаще говорил о том, что она это заслужила. В одну из ночей он так сильно душил женщину, что у нее на шее остались следы. Марина признается, что в тот момент думала, что он ее убьет.
— На следующий день к нам в гости приехали мои родители. Отец, заметив следы, спросил, что случилось. Я, не сдержав слез, рассказала о том, что происходит в нашей семье. Папа сказал, что я должна от него уходить. Помог мне собрать вещи и вместе с сыном отвез нас к своим родственникам в другой район области.
Как рассказывает сибирячка, супруг, обнаружив, что Марина сбежала, всячески пытался найти ее, просил прощения у родителей жены и заверял, что отныне все будет по-другому. Спустя несколько месяцев он сам нашел супругу и приехал за ней.
— Я была с ребенком в доме одна. Он сначала ползал передо мной на колеях и извинялся, а когда понял, что я не хочу ехать с ним, силой схватил за волосы и потащил в машину. Несколько месяцев мы действительно жили спокойно. А затем он опять начал брать в руки этот провод и душить меня. Только уже теперь припоминал и то, что я от него уходила…
«Мама это заслужила».
— Когда сыну исполнилось пять лет, Евгений настоял на том, чтобы я получила высшее образование. Я поступила в институт на учителя начальных классов и переехала в областной центр. Сын остался с мужем.
Евгений приезжал к жене каждые выходные. На втором курсе сибирячка узнала о беременности. Супруг настоял, чтобы Марина не оформляла академический отпуск, а продолжила учебу. Родилась дочь. Свекровь помогала с младенцем, пока молодая мать ездила на пары.
— Казалось, что все наладилось. Муж стал более спокойным, ответственным. Я получила диплом, вернулась в поселок и устроилась в местную школу. И тут снова узнаю о беременности. На тот момент я еще не отошла от второй беременности, но Женя сказал, что я снова должна рожать. В 2017 году у нас появилась еще одна девочка. Муж задумался о расширении жилищных условий, ведь мы стали многодетной семьей.
Взяли кредит в банке и с помощью госпрограммы построили большой дом. Евгений ездил на заработки. А в 2021 году Марина родила четвертого ребенка — еще одного сына.
— Денег не хватало. Хоть муж и работал, а у нас было свое хозяйство, у меня не было возможности даже купить памперсы. Сказать об этом мужу было нельзя, он начинал злиться, мол, как это так, я же работаю. Вообще он считал, что можно обойтись без всяких вещей, например, средств гигиены и прочего. Поэтому пришлось втайне оформлять микрозаймы. Вскоре долгов стало так много, что я просто не могла за них платить. Мне начали звонить коллекторы…
Не выдержав давления, женщина призналась во всем мужу. Узнав о долгах Марины, Евгений вновь поднял на нее руку.
— Бил меня по лицу, рукам и ногам. Все происходило на глазах у детей. Они плакали и просили его остановиться. Но он говорил им, что, мол, мама это заслужила, ведь она загнала нас в долги. Я попросила детей уйти в другую комнату. Муж остановился только тогда, когда я признала свою вину. А после он изнасиловал меня…
Изводил четыре недели.
Складчиковы подали документы для признания Марины банкротом. В семье на время воцарилось спокойствие.
— Побои прекратились, но Женя продолжал меня унижать. Постоянно говорил, что женщины заслуживают такого обращения, поскольку они все изменяют, что, если бы не он, я бы очень плохо жила. Всегда требовал, чтобы я соглашалась. Кроме того, начал проверять мой телефон. Он и раньше это делал, но последнее время контроль усилился. Увидев в списке вызовов телефон моей мамы, например, требовал, чтобы я дословно рассказала о нашем разговоре. Даже если это было несколько недель назад. Я должна была сообщать, куда и зачем ухожу из дома. Не могла встретиться с коллегами или пойти на корпоратив. А если надевала платье, он постоянно спрашивал: «Для кого ты так вырядилась?». При этом у нас в коллективе были в основном одни женщины! А когда уезжал на заработки, и если я не отвечала на телефонные видеозвонки, сразу же начинал обвинять в изменах…
Последней каплей терпения стали последние четыре недели брака.
— Он брал мой телефон и тщательно исследовал. Затем приходил ночью ко мне в комнату и требовал, чтобы я во всем призналась. Так продолжалось до утра. Затем насиловал меня и уходил. А я шла на работу. Так продолжалось каждый день. Через две недели коллеги заметили, что я плохо выгляжу. Из-за постоянного недосыпа я была уставшей, рассеянной, молчала. На работе спрашивали, что случилось. Я во всем призналась. Мне предложили помощь.
Взяла только детей и документы.
Марина начала читать информацию о домашнем насилии, нашла контакты специальных центров и волонтеров, которые помогают женщинам в сложных ситуациях. В один из дней сибирячка под предлогом того, что в школе устраивают праздник для детей сотрудников, ушла с сыновьями и дочками из дома. С собой у нее были только документы.
— Я оставила ключи от машины и телефон на рабочем столе, а также записку для мужа, где сообщила, что я больше не могу это терпеть. Водитель школьного автобуса увез меня в соседнее село, а уже оттуда мы с детьми добрались до другого региона, где меня ждали волонтеры.
Марине предоставили комнату для проживания и необходимые вещи. Сейчас женщина наблюдается у психолога, а с помощью юристов оформляет документы для развода.
— С чужого номера я позвонила мужу один раз, сказав, что с нами все в порядке и что нам нужно жить раздельно. Он угрожал, требовал, чтобы я возвращалась домой, а не «отсиживалась у своих любовников в соседней деревне». Иначе будет хуже. Пока я работаю продавцом в одном из местных магазинов, но с начала учебного года планирую вернуться к преподаванию. Мне боязно, что муж нас все-таки найдет, но впервые за все эти годы я чувствую себя спокойнее! Хочу сказать всем женщинам, которые находятся в похожей ситуации. Не молчите о своих проблемах и не терпите такое отношение!
*Все личные данные изменены по просьбе героини.