Исповедь жертвы домашнего насилия: «Муж душил проводом от телефона и утверждал, что я ему изменяю»

— Побои прекратились, но Женя продолжал меня унижать. Постоянно говорил, что женщины заслуживают такого обращения, поскольку они все изменяют, что, если бы не он, я бы очень плохо жила. Всегда требовал, чтобы я соглашалась. Кроме того, начал проверять мой телефон. Он и раньше это делал, но последнее время контроль усилился. Увидев в списке вызовов телефон моей мамы, например, требовал, чтобы я дословно рассказала о нашем разговоре. Даже если это было несколько недель назад. Я должна была сообщать, куда и зачем ухожу из дома. Не могла встретиться с коллегами или пойти на корпоратив. А если надевала платье, он постоянно спрашивал: «Для кого ты так вырядилась?». При этом у нас в коллективе были в основном одни женщины! А когда уезжал на заработки, и если я не отвечала на телефонные видеозвонки, сразу же начинал обвинять в изменах…