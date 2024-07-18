В Пермском крае на время отключат телевидение и радио

На следующей неделе в некоторых населенных пунктах Пермского края вновь запланированы кратковременные отключения теле- и радиовещания. С 22 по 28 июля возможны перерывы в вещании цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также «Радио России». Об этом сообщает Пермский филиал РТРС.