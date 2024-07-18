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В Пермском крае на время отключат телевидение и радио

Отключения запланированы с 22 по 28 июля.

На следующей неделе в некоторых населенных пунктах Пермского края вновь запланированы кратковременные отключения теле- и радиовещания. С 22 по 28 июля возможны перерывы в вещании цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также «Радио России». Об этом сообщает Пермский филиал РТРС.

Эфирное радио- и телевещание на время пропадет в шести населенных пунктах:

— 22 июля с 12:00 до 18:00 в Ошье;

— 22 и 23 июля с 12:00 до 18:00 в Гремячинске;

— 23 июля с 12:00 до 20:00 в поселке Русский Сарс;

— 24 июля с 12.00 до 17.00 в поселке Теплая гора;

— 25 июля с 13:00 до 15:00 в Очере (Новоселы) и с 12:00 до 18:00 часов в Кочево.