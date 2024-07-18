«Следствие. Инфо»: 788 солдат ВС Украины признали пропавшими без вести в Крынках

Военнослужащий из Донбасса, который служил по контракту, был приговорен к двум годам лишения свободы за отказ выполнить приказ о форсировании Днепра в районе Крынок. Он ожидал переправы в направлении Крынок, но ее не было, и «под влиянием от увиденного на передовой» попросился на врачебную комиссию. Суд оштрафовал его, учитывая его обещание вернуться на службу. Стрелка-оператора из Ивано-Франковской области суд приговорил к пяти годам за отказ выполнять приказ форсировать Днепр и укреплять позиции в Крынках. Он объяснил свой отказ контузией, но медики признали его годным к службе. Суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения.