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Воспитателю из Иркутска торжественно вручили машину

Автомобиль стал главным призом за победу в конкурсе «Лучший воспитатель года — 2024».

Источник: Комсомольская правда

Педагог из детского сада № 77 Анна Безсонова выиграла машину «Лада Гранта» в муниципальном конкурсе «Лучший воспитатель года — 2024». Подобные мероприятия проходят в Иркутске ежегодно. Так, на протяжении уже трёх лет лучшему учителю дарят квартиру, а воспитателям во второй год вручают машину. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.

— Анна занимает должность старшего воспитателя. В 2009 году окончила Иркутский государственный педагогический университет, а в 2019-м — магистратуру. Общий стаж — более 10 лет. Сейчас работает в группе «Лекотека», которую посещают ребята с особенностями здоровья, — поделились в пресс-службе.

Анна — мама трёх сыновей. Она рассказывает, что вторая машина очень пригодиться их семье.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчина из Усть-Илимска по неосторожности сжёг садовый дом.