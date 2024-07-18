Воспитателю из Иркутска торжественно вручили машину

Педагог из детского сада № 77 Анна Безсонова выиграла машину «Лада Гранта» в муниципальном конкурсе «Лучший воспитатель года — 2024». Подобные мероприятия проходят в Иркутске ежегодно. Так, на протяжении уже трёх лет лучшему учителю дарят квартиру, а воспитателям во второй год вручают машину. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.