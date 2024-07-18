Воспитателю из Иркутска торжественно вручили машину

Педагог из детского сада № 77 Анна Безсонова выиграла машину «Лада Гранта» в муниципальном конкурсе «Лучший воспитатель года — 2024». Подобные мероприятия проходят в Иркутске ежегодно. Так, на протяжении уже трёх лет лучшему учителю дарят квартиру, а воспитателям во второй год вручают машину. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.
— Анна занимает должность старшего воспитателя. В 2009 году окончила Иркутский государственный педагогический университет, а в 2019-м — магистратуру. Общий стаж — более 10 лет. Сейчас работает в группе «Лекотека», которую посещают ребята с особенностями здоровья, — поделились в пресс-службе.
Анна — мама трёх сыновей. Она рассказывает, что вторая машина очень пригодиться их семье.
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