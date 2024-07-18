Грозы, ливни и сильный ветер ожидаются в Беларуси в четверг

В юго-восточных районах на большей части прогремят грозы, при грозах местами пройдут сильные ливни. На остальной части территории в отдельных районах также возможны грозы. Ветер северо-западный 4−9 м/с, при грозах порывы будут достигать до 14 м/с, местами прогнозируется шквалистое усиление порывами до 15−20 м/с.