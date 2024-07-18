Грозы, ливни и сильный ветер ожидаются в Беларуси в четверг

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Грозы ожидаются в четверг на большей части территорий юго-восточных районов Беларуси, при грозах местами возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди.
В юго-восточных районах на большей части прогремят грозы, при грозах местами пройдут сильные ливни. На остальной части территории в отдельных районах также возможны грозы. Ветер северо-западный 4−9 м/с, при грозах порывы будут достигать до 14 м/с, местами прогнозируется шквалистое усиление порывами до 15−20 м/с.
Дневная температура воздуха составит +23…+29°С.
Белгидромет объявил на четверг оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и шквалистого ветра.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — нарушение электроснабжения, возникновение природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Ливни могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек и автодорог местного значения, а сильный ветер — повредить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.