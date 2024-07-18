Медик и курсант полиции спасли омичку с травмой головы, лежавшую на остановке

Вечером 17 июля омичка средних лет получила черепно-мозговую травму по неизвестным причинам. Лежащую в луже крови женщину обнаружили на остановке на улице 70 лет Октября выпускница ОмГМУ, руководитель команды по неотложной помощи Елена Крестникова и курсант Омской академии МВД, младший сержант полиции Даниил Верхотуров. Об этом случае рассказали в региональном минздраве.
Пострадавшая не смогла рассказать пришедшем на помощь, что с ней произошло, хотя она и была в сознании.
«Проходя мимо остановки, я увидела женщину, лежащую на земле в луже крови, и сразу подбежала к ней. Установить с ней контакт не удалось, ведь, несмотря на то, что она была в сознании, на мои вопросы она не отвечала. Осмотрев рану на ее голове, я пожалела, что вышла из дома без своей сумки, где у меня припасены перчатки и парочка бинтов. Я осмотрела женщину на наличие сопутствующих травм и контролировала показатели жизненных функций», — рассказала Елена Крестникова.
До приезда скорой помощи медик и курсант полиции оказали первую помощь омичке. Даниил вместе с очевидцами начали иск аптечки, к тому моменту, когда поиски увенчались успехом, приехала скорая.