Медик и курсант полиции спасли омичку с травмой головы, лежавшую на остановке

«Проходя мимо остановки, я увидела женщину, лежащую на земле в луже крови, и сразу подбежала к ней. Установить с ней контакт не удалось, ведь, несмотря на то, что она была в сознании, на мои вопросы она не отвечала. Осмотрев рану на ее голове, я пожалела, что вышла из дома без своей сумки, где у меня припасены перчатки и парочка бинтов. Я осмотрела женщину на наличие сопутствующих травм и контролировала показатели жизненных функций», — рассказала Елена Крестникова.