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Дожди прекратятся: синоптики озвучили новую дату

В Приморье дожди прекратятся 19 июля.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 89% 755 мм рт. ст. +25°

В ночь на пятницу, 19 июля, атмосферные фронты сместятся на восток в Приморье. Благодаря этому на некоторых территориях прекратятся дожди, передает «Комсомольская правда — Владивосток».

Согласно данным Примгидромета, дожди останутся на востоке и севере края. В остальных частях региона распогодится. При этом ближе ко второй половине дня из-за развития конвекции могут пойти кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха прогреется до +25…+33 °C.

Во Владивостоке без осадков, но будет туман. Температура воздуха днем составит +24…+27 °C.

Ранее «КП» писала об ухудшении погодных условий. В четверг, 18 июля, в крае пройдут дожди и поднимется сильный ветер, который моет сбивать с ног.