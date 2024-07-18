Дожди прекратятся: синоптики озвучили новую дату

В ночь на пятницу, 19 июля, атмосферные фронты сместятся на восток в Приморье. Благодаря этому на некоторых территориях прекратятся дожди, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
Согласно данным Примгидромета, дожди останутся на востоке и севере края. В остальных частях региона распогодится. При этом ближе ко второй половине дня из-за развития конвекции могут пойти кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха прогреется до +25…+33 °C.
Во Владивостоке без осадков, но будет туман. Температура воздуха днем составит +24…+27 °C.
Ранее «КП» писала об ухудшении погодных условий. В четверг, 18 июля, в крае пройдут дожди и поднимется сильный ветер, который моет сбивать с ног.