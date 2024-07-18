Дожди прекратятся: синоптики озвучили новую дату

Согласно данным Примгидромета, дожди останутся на востоке и севере края. В остальных частях региона распогодится. При этом ближе ко второй половине дня из-за развития конвекции могут пойти кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха прогреется до +25…+33 °C.