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Специалисты предупредили омичей о надвигающейся магнитной буре

Магнитная буря подарит омичам незабываемый вечер в предстоящую субботу.

Источник: Комсомольская правда

Очередная магнитная буря может обрушиться на Омск в предстоящую субботу, 20 июля. О геомагнитной активности предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитная буря в Омске ожидается в период с 18:00 до 21:00 часа 20 июля 2024. Согласно классификации ученых, уровень G1 — слабая буря.

В дни магнитных бурь в опасности метеозависимые омичи. Геомагнитная активность может сказаться и на работе электроприборов. В такие дни рекомендуется избегать стрессов, воздерживаться от физических нагрузок и употребления спиртного, следует пить больше воды.