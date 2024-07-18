Специалисты предупредили омичей о надвигающейся магнитной буре

Очередная магнитная буря может обрушиться на Омск в предстоящую субботу, 20 июля. О геомагнитной активности предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Магнитная буря в Омске ожидается в период с 18:00 до 21:00 часа 20 июля 2024. Согласно классификации ученых, уровень G1 — слабая буря.
В дни магнитных бурь в опасности метеозависимые омичи. Геомагнитная активность может сказаться и на работе электроприборов. В такие дни рекомендуется избегать стрессов, воздерживаться от физических нагрузок и употребления спиртного, следует пить больше воды.