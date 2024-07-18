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Беспилотники будут использовать для контроля строительства в Иркутской области

Пробные полеты были проведены на двух строительных объектах.

Источник: пресс-служба правительства Иркутской области

Министерство строительства Иркутской области помогает внедрять беспилотные летательные аппараты (БПЛА). С их помощью хотят контролировать строительство объектов, наличие необходимой техники, специалистов и соблюдение норм безопасности. На данный момент уже проведены пробные полёты на двух жилых корпусах Марковского геронтологического центра. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

— БПЛА помогают оперативно вычислить расстояния, площади, объемы, профили высот с геодезической точностью. Также с помощью алгоритма автоматического отслеживания можно наблюдать изменения, произошедшие на строительной площадке за любой временной интервал. В целом, стройку можно контролировать от предварительного планирования до заключительных проверок, — рассказал министр строительства Иркутской области Александр Галкин.

Применение беспилотников началось в этом году, с момента как получили разрешение на осуществление полетов и обучение сотрудников.

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