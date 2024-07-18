Беспилотники будут использовать для контроля строительства в Иркутской области

Министерство строительства Иркутской области помогает внедрять беспилотные летательные аппараты (БПЛА). С их помощью хотят контролировать строительство объектов, наличие необходимой техники, специалистов и соблюдение норм безопасности. На данный момент уже проведены пробные полёты на двух жилых корпусах Марковского геронтологического центра. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.