Лыжероллерная трасса появится в Ангарске

Новая лыжероллерная трасса появится черте Ангарска. Спортивный объект протяженностью более километра уже находится в стадии завершения строительства. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
— На ЛБК великолепная трасса, но достаточно сложная для начальной стадии обучения. Здесь место для юных лыжников и любителей. Важно, что оно находится в городе, ведь до ЛБК добираться 10 километров. Получился хороший и востребованный спортивный, — отметил мэр Ангарска Сергей Петров.
Любители лыжного и роликового спорта смогут заниматься на новой трассе в зимнее и летнее время. Ну спортивном объекте выполнили земляные работы, положили асфальт и оборудовали освещение. Для безопасности спортсменов также была сделана гравийная подушка.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мэр Братска проверил выполненные работы по освещению в одном из дворов города. Ремонтные работы выполнили раньше срока.