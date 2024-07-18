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Лыжероллерная трасса появится в Ангарске

Спортивный объект находится на стадии завершения.

Источник: Комсомольская правда

Новая лыжероллерная трасса появится черте Ангарска. Спортивный объект протяженностью более километра уже находится в стадии завершения строительства. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

— На ЛБК великолепная трасса, но достаточно сложная для начальной стадии обучения. Здесь место для юных лыжников и любителей. Важно, что оно находится в городе, ведь до ЛБК добираться 10 километров. Получился хороший и востребованный спортивный, — отметил мэр Ангарска Сергей Петров.

Любители лыжного и роликового спорта смогут заниматься на новой трассе в зимнее и летнее время. Ну спортивном объекте выполнили земляные работы, положили асфальт и оборудовали освещение. Для безопасности спортсменов также была сделана гравийная подушка.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мэр Братска проверил выполненные работы по освещению в одном из дворов города. Ремонтные работы выполнили раньше срока.