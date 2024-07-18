Лыжероллерная трасса появится в Ангарске

— На ЛБК великолепная трасса, но достаточно сложная для начальной стадии обучения. Здесь место для юных лыжников и любителей. Важно, что оно находится в городе, ведь до ЛБК добираться 10 километров. Получился хороший и востребованный спортивный, — отметил мэр Ангарска Сергей Петров.