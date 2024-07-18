Молодой омич может отправиться в колонию на 15 лет за убийство на почве ревности

Вечером 21 апреля 2024 года 22-летний обвиняемый после застолья во дворе своего дома приревновал возлюбленную к 30-летнему знакомому. По версии следствия, тот оказывал всяческие знаки внимания девушке. Когда сожительница ненадолго отошла, сельчанин ударил знакомого ножом в область грудной клетки.