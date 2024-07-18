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Молодой омич может отправиться в колонию на 15 лет за убийство на почве ревности

Житель Омской области зарезал знакомого, который флиртовал с его девушкой.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области будут судить 22-летнего жителя Седельниковского района, который убил знакомого, приревновав его к сожительнице.

Вечером 21 апреля 2024 года 22-летний обвиняемый после застолья во дворе своего дома приревновал возлюбленную к 30-летнему знакомому. По версии следствия, тот оказывал всяческие знаки внимания девушке. Когда сожительница ненадолго отошла, сельчанин ударил знакомого ножом в область грудной клетки.

После убийства мужчина попытался скрыться, но вскоре его задержали полицейские.

«Вину в совершении преступления мужчина признал полностью», — отметили в прокуратуре Омской области.

Материалы уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство») были переданы для рассмотрения по существу в Седельниковский районный суд. Омичу может грозить от 6 до 15 лет колонии.

Ранее мы писали, что омские полицейские задержали в лесу вооруженного наркоторговца.