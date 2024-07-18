Блогера из Тувы оштрафовали за купание в аквариуме в красноярском супермаркете

«Несколько дней назад в соцсетях появилось видео, на котором молодой уроженец Кызыла пришел в супермаркет в Красноярске и вместе со своим другом искупался в аквариуме с живой рыбой. Нарушитель был установлен и в отношении него составлен протокол за мелкое хулиганство», — сообщили в пресс-службе.