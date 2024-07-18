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Блогера из Тувы оштрафовали за купание в аквариуме в красноярском супермаркете

КРАСНОЯРСК, 18 июля, ФедералПресс. Блогера из Тувы наказали за то, что он устроил показательные купания в аквариуме в красноярском супермаркете. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Несколько дней назад в соцсетях появилось видео, на котором молодой уроженец Кызыла пришел в супермаркет в Красноярске и вместе со своим другом искупался в аквариуме с живой рыбой. Нарушитель был установлен и в отношении него составлен протокол за мелкое хулиганство», — сообщили в пресс-службе.

В надзорном ведомстве уточнили, что сотрудникам супермаркета пришлось проводить дезинфекцию аквариума и спасать рыб. Мужчина на камеру извинился за свой поступок перед тувинцами и жителями Красноярска.

«Он оштрафован на 1 тысячу рублей, также было внесено представление руководителю частной охранной организации в связи с игнорированием совершенного правонарушения», — отметили в пресс-службе.