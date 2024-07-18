Мост в Астане частично перекроют на шесть дней

В связи с погодными условиями с 14 июля работы были приостановлены и проезд был обеспечен.
С 23:00 часов 18 июля до 01:00 часов 24 июля планируется продолжить работы, частично перекрыв проезжую часть. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон моста в обоих направлениях.
«Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ», — заявили в акимате.