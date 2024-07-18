Ограничения на посещение лесов введены в 59 районах, запрет — только в одном

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Ограничения на посещение лесов введены в 59 районах Беларуси, еще в одном действует запрет, этом следует из интерактивной карты Минлесхоза республики.
Запрет на посещение лесных массивов введен в Брагинском районе Гомельской области. Еще в 12 районах этого региона из-за третьего класса пожарной опасности введены ограничения. Это Ветковский, Гомельский, Добрушский, Ельский, Житковичский, Калинковичский, Лельчицкий, Лоевский, Мозырский, Наровлянский, Речицкий и Хойникский районы.
Желтым цветом на карте лесного ведомства также окрашены девять районов Брестской области — то есть там тоже сейчас действуют ограничения. Это Березовский, Ганцевичский, Дрогичинский, Ивановский, Ивацевичский, Лунинецкий, Пинский, Пружанский и Столинский районы.
В Минской области таких районов 13: Березинский, Борисовский, Дзержинский, Копыльский, Крупский, Минский, Мядельский, Пуховичский, Слуцкий, Смолевичский, Столбцовский, Узденский и Червенский.
В Гродненской области в девяти районах действует третий класс пожарной опасности (Берестовицкий, Волковысский, Гродненский, Дятловский, Кореличский, Мостовский, Новогрудский, Свислочский, Щучинский), а в Могилевской — в 11 районах (Горецкий, Дрибинский, Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Мстиславский, Славгородский, Хотимский, Чериковский, Шкловский).
В Витебской области ситуация не настолько критична, там только в пяти районах введены ограничения из-за пожароопасной обстановки: Витебском, Городокском, Дубровенском, Оршанском, Шарковщинском районах.
Остальные районы Беларуси считаются полностью открытыми.
Запреты и ограничения
В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.
Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.