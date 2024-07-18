Дожди и грозы в Пермском крае сохранятся до субботы

Антициклон, который определял погоду в Пермском крае в последние четыре дня, сегодня разрушился. Ночью на холодном фронте в некоторых районах прошли ливни и грозы. Так, например, в Оханске выпало около 16 мм осадков, сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.
В четверг, 18 июля, грозовая активность может сохраняться на всей территории Прикамья, особенно на юге и востоке (Оса, Кунгур, Гремячинск, Горнозаводск, Чусовой, Лысьва). Температура воздуха в течение дня составит около +21…+26 градусов, в Перми +22…+24. Ветер будет слабым.
По прогнозам синоптиков, аналогичный характер погоды в регионе сохранится до субботы включительно.