Дожди и грозы в Пермском крае сохранятся до субботы

Антициклон, который определял погоду в Пермском крае в последние четыре дня, сегодня разрушился. Ночью на холодном фронте в некоторых районах прошли ливни и грозы. Так, например, в Оханске выпало около 16 мм осадков, сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.