Кибердетектив Бедеров: почти все хакеры попадают в ловушки OSINT-специалистов

Если чата нет, или есть сомнения в связи его администратора с администратором канала, аналитики начинают изучать контент из чатов и каналов, искать между ними корреляции, которые могут указать на профиль администратора. Например, детективы ищут связанные с целевым каналом профили в других соцсетях, мессенджерах и веб-ресурсах. Иногда анонимные каналы автоматически публикуют посты в блог на «Дзене» или в сообщество в VK. На этих двух платформах, по словам Бедерова, куда проще найти информацию об администраторе, чем в Telegram.