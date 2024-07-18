Сегодня жители двух районов Ташкента временно остались без электричества

По информации столичного филиала РЭС, свет отключили с 9:30 до 17:00 по следующим адресам:
- Чиланзарский район — махалля «Домрабад»;
- Яшнабадский район — махалля «Яшнабад».
Ремонтные работы могут завершить раньше запланированного срока.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В некоторых локациях Чиланзарского и Яшнабадского районов Ташкента сегодня на время ремонта отключили свет, передает корреспондент Podrobno.uz.
По информации столичного филиала РЭС, свет отключили с 9:30 до 17:00 по следующим адресам:
Ремонтные работы могут завершить раньше запланированного срока.