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Сегодня жители двух районов Ташкента временно остались без электричества

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В некоторых локациях Чиланзарского и Яшнабадского районов Ташкента сегодня на время ремонта отключили свет, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации столичного филиала РЭС, свет отключили с 9:30 до 17:00 по следующим адресам:

  • Чиланзарский район — махалля «Домрабад»;
  • Яшнабадский район — махалля «Яшнабад».

Ремонтные работы могут завершить раньше запланированного срока.

ЖКХ