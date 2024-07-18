Почти 300 населенных пунктов Гомельщины до сих пор остаются без света

МИНСК, 18 июл — Sputnik. За минувшую ночь электроснабжение было восстановлено в 140 населенных пунктах Гомельской области, сообщила пресс-служба Минэнерго республики в официальном Telegram-канале ведомства.
По информации министерства, восстановительные работы еще продолжаются в 293 населенных пунктах региона. Устранением последствий непогоды занимаются 183 аварийные бригады, задействовано 260 единиц техники.
«Для временного электроснабжения остающихся без света населенных пунктов продолжается доставка из других регионов передвижных дизель-генераторных установок».
В Минэнерго также проинформировали, что работы по расчистке упавших деревьев ведутся как в дневное, так и ночное время.
«Делается все возможное, чтобы энергетики могли скорее добраться к пострадавшим от непогоды участкам электросетей для их восстановления», — подчеркнули в ведомстве.
Вместе с тем, работу усложняют погодные условия. Так, по прогнозам синоптиков, в четверг по территории Гомельской области пройдут грозы с ливнями и сильным ветром, порывы которого будут достигать 20 м/с.
Работы продолжаются
Как сообщили в официальном Telegram-канале Гомельского облисполкома, на утреннем заседании оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды было принято решение, что сегодня ремонтные бригады сконцентрируются на установке дизельных станций, а также продолжится расчистка подходов к линиям электропередачи от бурелома. Также продолжается доставка генераторов в пострадавшие от стихии районы.
«Для более полного понимания ситуации и определения фронта работ используют дроны. Крупные предприятия, объекты социальной сферы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении местных властей.