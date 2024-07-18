Почти 300 населенных пунктов Гомельщины до сих пор остаются без света

Как сообщили в официальном Telegram-канале Гомельского облисполкома, на утреннем заседании оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды было принято решение, что сегодня ремонтные бригады сконцентрируются на установке дизельных станций, а также продолжится расчистка подходов к линиям электропередачи от бурелома. Также продолжается доставка генераторов в пострадавшие от стихии районы.