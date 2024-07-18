Стоимость проезда поднимут на семи автобусных маршрутах Иркутска

Перевозчик, который обслуживает маршруты под номерами 5к, 11к, 17, 23, 10 т, 9, 49 уведомил, что с 24 июля оплата составит 35 рублей до восьми часов вечера и 40 рублей после восьми. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.