Веерные отключения света в Крыму в четверг — адреса и сроки

С 16:00 до 19:00 в Симферополе без света останутся абоненты по улицам Кипарисная, Янтарная, Дмитрия Ульянова, А. Тейфук, Грибная, Звездная, А. Джеппера, Целинная, Заводская, ул. Залесская, Степная, Данилова, Альминская, Береговая, Балтийская, Озерная, Опытная, Оранжерейная, Севастопольская, Дмитрия Ульянова, Аральская, 60 лет Октября, Гавена, Русская, Зенитная, Тюленина, 60−81, Хохлова, 88−130.
С 18:00 до 20:00 электричества не будет у жителей улиц Трансформаторная, 6, Аллейная, 2−26, 3−29, 28−30, 9, 31, Южная, 12, 29−59, 1−23, ул. Авиационная, 58−68, Стадионная, 30, 47−53, 1−47, Каховская, 2−14, 1−5, Лексина, 8−10, 1−5,7a, 12−38, 11а/2а, 11−41, 43, пер. Поселковый, 44−8, 1−9, 2−4, Металлистов, 2−34, 1−37, пер. Городской, 14, 9−15, 2−6, Парижская, 2−20, 1−15, Поселковая, 2−18, 1−29, Индустриальная, 30−32, 43−65, 34−48, 67−77, Аллейная, 1, Загородняя, 2−12, 1−17,Украинская, 28−62, 37−75, Элеваторная, 93−123, 127, пер. Нижний, 2−24, 53−57, Генерал Васильева, 2−20, 24−30,Трансформаторная 10, 3, пер. Заречный, 24−28, Складская, 2−24, 1−19, ул. Элеваторная, 2, Нижняя, 12−28, 13−37, Чешмеджи, 2−24, 1−21, 26−36, 23−33, Дертколь, 2−22, 1−23, 24−36, 25−35, Тав-Даир, 2−12, 14−24, Аджи-Эли, 2−16, 1−19, 20−30,15−25, пер. Дертколь, 1−11, Буюк-Яшлав, 2−20, 1−21, Дертколь, 36−48, Дерекой, 2−20, 1−19, Тав-Даир, 1−19, Къарагъач, 2−22, 1−21, Къалымтай, 2−22, 1−21, Армутлыкъ, 2−22, 1−21, 23, пер. Армутлыкъ, 2−16, Кок Козь, 11, Фотисала, 27,3 9, Ак-Мечеть, 10−16, 11−15, Алма-Так, 26, 23, Ак-Меджит, 4, 23, 25, 32, Маршала Жукова, 2 2, Мерхамет, 50, Ш. Алядин, 44, 23, Къаралез, 20, 30, Уркуста, 19, Булганак, 5, Мерхамед, 1, Мисхор, 20, 4, Коктебель, 1, Маршала Жукова, 15, 40, М. Донсокго, 4, Иртышская, 2а, Г. Сталинграда, 1а, Семафорная, 6, Глухова, 2−32, 1−25, 33/2, Контейнерная 3−6, Льдозаводская, 2−24, 1−23, Сигнальная, 2−22, 1−13, Сиреневая, 2−16, 1−19, ул. Обская, 10−12, Амурская, 90−92, 121/53.
С 17:00 до 21:00 отключения запланированы на Кубанской, Жени Дерюгиной, Глинки, частично в Каменском массиве, на Крылова, Производственной, Инге, Интернациональной, Жидкова, Полигонной, Батурина, Козлова, Коммунальной, Училищной.
С 18:00 до 21:00 — на территории садовых товариществ «Радуга», «Коммунальник», «Пневматик», «Мебельщик», «Электрификатор», «Полиграфист», «Веселая долина», «Водник», «Автомобилист», «Нерудник», «Пневматик 2», «Крымхлеб», «Салгирка», «Электромашевец», «Энергетик», «Луч», «Монтажник», «Шинник», «Привал», «Ягодка», «Домостроитель», «Энергия», «Автобусник», «Автобусник 2», «Полет», «Пчелка», «Садовод», «Бодрость», «Изыскатель».
С 18:00 до 22:00 без света останутся микрорайоны Белое, частично Каменка и Свобода, улицы З. Рухадзе, 28, 22, 16, 20, 24−48, 31−55, 84, 88, 85, 96, 63−79, 50−78, 57−61, 99; Генерала Родионова, 44−54, 23−25, 38−42, 15−15б, 4−34, 68−70; ул. В. Дацуна, 26−42, 31−47, Народная, 69−71, 78−98, 63−77; ул. И. Голубца, 8−40, 40−62, 3−23, Туркенича, 1, 12−30, 5−17, У. Громовой, 26−32, Б. Хохлова, 16−26, 55−71, 30−66, 75−113, 73−81, 71б, Тюленина, 2/36−54,3−57, 58−62,57−81, .Л. Шевцовой, 2/30−24,1−23,26−48,25−51, О. Кошевого, 94−96,103−105, Симферопольская, 52−70,55−59, Крылова, 135−139,145,174,172,141,139А, 149,174а, Коммунальная, 61,61 Г, 43А, 61Б, 41А, 61А, 14Б, 34,36,55−57а, Коммунальная, 39, Бела Куна, 5а-7,3−5, 9−9а, 3−9а, 7−9,3−5,15, 19−19а, 21,17, 35,33,31,27,25, Объездная 5,29, Феодосийская 1, переулок Лавандовый, 2, Николаевская, Морозова, Садовое товарищество «Изумруд», Киевская 181, 191, Никанорова.
Кроме того, по графикам от 17 июля будут выключать свет в Симферопольском районе, Алуште, Судаке, Керчи, Феодосии — адреса и время отключений размещены в соцсетях «Крымэнерго».
Из-за экстремально высоких температур и в связи с ростом уровня потребления электроэнергии 18 июля возможны отключения света по всей территории Республики Крым, сообщали в компании накануне.
Ранее подобные графики ввели на Кубани и в Ростовской области, а также во многих районах полуострова и в Севастополе — губернатор Михаил Развожаев в среду заявил о необходимости отключения торговых центров и крупных промышленных предприятий.