Веерные отключения света в Крыму в четверг — адреса и сроки

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде населенных пунктов Крыма в четверг сохранятся веерные отключения света. Это необходимо для сбережения целостности энергосистемы республики. Как сообщает пресс-служба компании «Крымэнерго», отключения пройдут по графикам от 17 июля и продлятся в среднем по три часа.