В Геленджике люди застряли на аттракционе в парке развлечений из-за отключения света

Данный инцидент коснулся таких каруселей, как «Седьмое небо» и колесо обозрения. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.



Уточняется, что взрослые и дети катались на аттракционах, как вдруг выключился свет, и все они «зависли» в воздухе, находясь на высоте. Работа устройств приостановилась около 20:00.Электричество дали спустя 4−5 минут. Необходимо отметить, что пострадавших нет.