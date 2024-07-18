Данный инцидент коснулся таких каруселей, как «Седьмое небо» и колесо обозрения. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.
Уточняется, что взрослые и дети катались на аттракционах, как вдруг выключился свет, и все они «зависли» в воздухе, находясь на высоте. Работа устройств приостановилась около 20:00.Электричество дали спустя 4−5 минут. Необходимо отметить, что пострадавших нет.
В Геленджике люди застряли на аттракционе в парке развлечений из-за отключения света
Минувшим вечером в Геленджике несколько десятков людей застряли на аттракционе в парке развлечений. Известно, что два устройства внезапно прекратили работать из-за отключения света.
Данный инцидент коснулся таких каруселей, как «Седьмое небо» и колесо обозрения. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.