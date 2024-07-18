Воронежские синоптики объявили о похолодании до +15 градусов

Да и дни 20 и 21 июля в столице Черноземья обещают быть, хотя и по-прежнему жаркими, но с гораздо более комфортной температурой. Столбики термометров будут держаться отметки не 35+, а не более +29. При этом в понедельник, 22 июля, в Воронеже и ночью будет прохладно — +18, и днем вполне комфортно — +26.