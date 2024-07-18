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Воронежские синоптики объявили о похолодании до +15 градусов

До такой отметки опустится температура ночью 20 июля.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 89% 755 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

Воронежские синоптики прогнозируют первую за очень долгое время по-настоящему прохладную ночь в субботу, 20 июля. Метеорологи сообщили, что ранее ожидаемая ими в четверг, 18 июля, сильная гроза теперь разразится над нашей областью днем позже — 19 июля. После молний и сильного дождя и наступит долгожданная прохлада. Ночью 20 июля термометры местами по Воронежской области опустятся до +15, а в Воронеже — до +17.

Да и дни 20 и 21 июля в столице Черноземья обещают быть, хотя и по-прежнему жаркими, но с гораздо более комфортной температурой. Столбики термометров будут держаться отметки не 35+, а не более +29. При этом в понедельник, 22 июля, в Воронеже и ночью будет прохладно — +18, и днем вполне комфортно — +26.

Впрочем, идеальная погода продлится недолго. Далее синоптики ожидают возвращение жары 30+.