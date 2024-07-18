На восточной окраине Омска заасфальтировали еще один проезд

Новая заасфальтированная дорога появилась на окраине Октябрьского округа. Речь идет о дороге в районе улиц 1-й и 3-й Полевой в поселке Волжском, которая связывает жилые дома и одноименную остановку. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.