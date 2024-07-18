На восточной окраине Омска заасфальтировали еще один проезд

Новая заасфальтированная дорога появилась на окраине Октябрьского округа. Речь идет о дороге в районе улиц 1-й и 3-й Полевой в поселке Волжском, которая связывает жилые дома и одноименную остановку. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.
Порядка 160 метров нового асфальта по контракту уложил подрядчик ООО «Фаворит». Ранее проект стал победителем конкурса муниципальных грантов и получил финансирование в размере 1 млн рублей.
«Стоимость работ составила больше 1 миллиона рублей. Подрядчик ООО “Фаворит” справился с задачей оперативно, и, насколько я знаю, люди довольны результатом», — написал Сергей Шелест в телеграм-канале.
Ранее мы писали, что в Омске за выходные отремонтировали три проблемные дороги.