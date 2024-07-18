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Опасную засуху фиксируют в десяти районах Кубани

В десяти районах Краснодарского края атмосферная засуха 16 июля достигла опасного агрометеорологического явления.

Как сообщает Краснодарский ЦГМС, эффективные осадки не выпадали на территории муниципалитетов в течение месяца, а температура воздуха достигала 40 градусов.

Речь идет о Белоглинском, Новопокровском, Тихорецком, Кавказском, Тбилисском, Гулькевичском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Красноармейском и Калининском районах края.

В кубанском Гидрометцентре отмечают, что атмосферная засуха наблюдается на большей части территории края. Сейчас критическая ситуация сохраняется в Староминском, Ленинградском, Тимашевском, Брюховецком, Кореновском, Выселковском, Динском, Каневском, Павловском и Крыловском районах.

На текущей неделе в Краснодарском крае особенно жарко, температура воздуха достигает 40 градусов. В шести городах региона 16 июля установлены температурные рекорды.

Из-за жары на Кубани и в других регионах Юга России произошла крупная энергоавария, без света остались совокупно около 2,5 млн человек.

энергетика