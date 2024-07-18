В нескольких свердловских городах ограничат продажу алкоголя на День металлурга

Ограничения вводятся в связи с концертами. Так, в Первоуральске 20 июля будет выступать группа «Демо», запреты в городе будут действовать только в этот день, как и в Серове, где выступят DJ Грува, Filatov & Karas и Ирина Салтыкова. В Верней Пышме ограничения будут введены с 08:00 до 23:00 20 июля. Там пройдут концерты групп «Градусы», «Чайф», «Моя Мишель» и «Рондо».