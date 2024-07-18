В нескольких свердловских городах ограничат продажу алкоголя на День металлурга

Ограничения вводятся в связи с концертами. Так, в Первоуральске 20 июля будет выступать группа «Демо», запреты в городе будут действовать только в этот день, как и в Серове, где выступят DJ Грува, Filatov & Karas и Ирина Салтыкова. В Верней Пышме ограничения будут введены с 08:00 до 23:00 20 июля. Там пройдут концерты групп «Градусы», «Чайф», «Моя Мишель» и «Рондо».
В список городов, где ограничение продажи спиртного распространится на 20 и 21 июля, входят Ревда и Полевской. В первом пройдут концерты группы «На-На», Хабиба и Марии Зайцевой, а во втором выступят «Радиосфера» и Жека.
Кроме того, запрет на продажу алкоголя с 19 по 20 июля введут в Краснотурьинске, где выступят группа «Фабрика» и Митя Фомин, а также Каменске-Уральском. Там пройдут концерт группы «Город 312» и выступление Хора Турецкого.