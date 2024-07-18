Нижегородский военнослужащий вернулся из украинского плена, сообщила уполномоченный по правам человека региона Оксана Кислицына ВКонтакте.
Очередной обмен военнопленными состоялся вчера, 17 июля. Всего на Родину вернулись 95 российских бойцов, среди которых есть один нижегородец.
"Надеюсь, ребята уже в скором времени смогут обнять своих родных.
Благодарим все органы, которые принимают участие в обмене российских военнослужащих", — написала Оксана Кислицына.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Орден Мужества вручили отцу погибшего на СВО нижегородца Сергея Зайцева.