Стрелявший в Трампа оставил послание на игровой платформе Steam

Стрелок в июле искал в интернете информацию про Трампа и его митинг 13 июля, действующего президента Джо Байдена, директора ФБР Кристофера Рэя, генерального прокурора Меррика Гарланда и одного из членов британской королевской семьи, а также дату съезда Демократической партии (там будет избран кандидат от демократов), об этом стало известно после изучения ноутбука. ФБР предполагает, что юноша интересовался известными или влиятельными людьми без привязки к идеологической принадлежности.