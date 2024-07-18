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Платформа обратной связи помогает жителям Иркутской области решать проблемы

Чаще всего в ПОС обращаются с вопросами в сфере здравоохранения.

Источник: Комсомольская правда

Платформа обратной связи помогает жителям Иркутской области решать многие проблемы. Чаще всего туда обращаются с вопросами в сфере здравоохранения, в том числе о записи к врачам. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

Совсем недавно жительница Ангарска обратилась в ПОС с просьбой, в которой говорилось о том, что она не может записать ребенка к узкому специалисту. С заявительницей связались в кротчайшие сроки и помогли решить проблему. Другой случай произошел в Иркутске. Жительница потеряла в общественном транспорте свой проездной билет, который после обращения обнаружили и отдали хозяйке.

— Платформа обратной связи работает во взаимодействии с порталом Госуслуг: Перейти на нее также можно через Госпаблики — официальные страницы органов власти в социальных сетях, где размещены виджеты «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение», — уточняют в правительстве.

Обратиться в ПОС можно с любым вопросом.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что воспитатель иркутского детсада выиграла в конкурсе машину.