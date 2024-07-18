Платформа обратной связи помогает жителям Иркутской области решать проблемы

Совсем недавно жительница Ангарска обратилась в ПОС с просьбой, в которой говорилось о том, что она не может записать ребенка к узкому специалисту. С заявительницей связались в кротчайшие сроки и помогли решить проблему. Другой случай произошел в Иркутске. Жительница потеряла в общественном транспорте свой проездной билет, который после обращения обнаружили и отдали хозяйке.