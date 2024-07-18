Платформа обратной связи помогает жителям Иркутской области решать проблемы

Платформа обратной связи помогает жителям Иркутской области решать многие проблемы. Чаще всего туда обращаются с вопросами в сфере здравоохранения, в том числе о записи к врачам. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Совсем недавно жительница Ангарска обратилась в ПОС с просьбой, в которой говорилось о том, что она не может записать ребенка к узкому специалисту. С заявительницей связались в кротчайшие сроки и помогли решить проблему. Другой случай произошел в Иркутске. Жительница потеряла в общественном транспорте свой проездной билет, который после обращения обнаружили и отдали хозяйке.
— Платформа обратной связи работает во взаимодействии с порталом Госуслуг: Перейти на нее также можно через Госпаблики — официальные страницы органов власти в социальных сетях, где размещены виджеты «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение», — уточняют в правительстве.
Обратиться в ПОС можно с любым вопросом.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что воспитатель иркутского детсада выиграла в конкурсе машину.